Картина дня: план о вотуме недоверия Хельме, борьба жителей Ласнамяэ с асоциалами и опасное поведение водителя автобуса

Партия реформ собирается вынести вотум недоверия Марту Хельме

Председатель Партии реформ Кая Каллас сообщила, что на собрании фракции партии они решили выразить вотум недоверия министру внутренних дел Хельме. «В течение двух недель с момента вступления правительства в должность министр внутренних дел Март Хельме успел нанести имиджу Эстонии, доверию к стране неисчислимый ущерб». Читать далее...

Прилюдный оральный секс и нескончаемая пьянка: жители Ласнамяэ собирают подписи против асоциалов

У самой входной двери с надписью Baar лежит, растянувшись во весь рост, мертвецки пьяный мужчина в грязной одежде и неразборчиво рычит. Прохожие обходят его с опаской. Метрах в двадцати компания мужчин средних лет шумно ругается. Чуть поодаль на скамейке сидит еще одна компания, особо не скрывая от посторонних глаз алкогольную тару. Читать далее...

Эстонский офицер на Донбассе: для многих война – это бизнес

В прошлые выходные исполнилось пять лет с того дня, как донбасские сепаратисты организовали референдум, положивший начало полномасштабной войне на востоке Украины. «На словах все стороны конфликта хотят мира, а реальность, однако, иная». Читать далее...

«Подвергает опасности жизни людей»: в Таллинне пассажира возмутило поведение водителя автобуса

Внимательный житель Таллинна на прошлой неделе в автобусе номер 17 обратил внимание, что водитель не внимательно следит за дорогой, а смотрит в планшете какую-то передачу. Читать далее...

«Хочу заплатить штраф, но не могу»: водитель-лихач получил через год странное извещение

Если в стране ЕС нарушить ПДД - например, камера установит превышение скорости, штрафа не избежать. Чтобы извещение дошло, требуется время, но однажды оно наступит: житель Пярну, превысивший скорость в Литве, получил извещение почти через год. Читать далее...

В Эстонии стартует голосование на выборах в Европарламент: смотрите, где расположены участки

С сегодняшнего дня можно проголосовать на выборах в Европейский парламент: в 9:00 начнется электронное голосование и в 12:00 – голосование в уездных центрах. Читать далее...

Поездом из Таллинна в Ригу: менее двух часов в пути, билет за 38 евро

По плану, скоростные поезда Rail Baltica будут отправляться из Таллинна четыре раза в день. Поездка до центра Риги займет 1 час 42 минуты, а предполагаемая цена билета составит 38 евро. Читать далее...

Самый экологичный бензин оказался запрещен в Эстонии из-за биоприсадки