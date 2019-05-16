Важно и для Эстонии: посмотрите, каким станет Рижский цирк

13 мая этого года Рижский цирк подписал договор с компанией NRJA о реализации проекта «Реставрация исторического здания цирка и развитие территории». В первую очередь, уже в 2020 году, начнется работа по улучшению энергоэффективности здания. Но уже сейчас можно посмотреть, каким станет Рижский цирк!

«Сейчас всё внимание направлено на первую часть проекта – улучшение энегроэффективности. Это позволит нам приглашать людей в теплые помещения и приблизит нас к цели – сделать здание Рижского цирка международно известным и приспособленным для разнообразных цирковых представлений. Для достижения этой цели был выбран партнер SIA NRJA, и мы с приятным волнением ждем предстоящих работ", - рассказала член правления Рижского цирка Лиене Перконе.

Вид со стороны улицы Алфреда Калниня ФОТО: Publicitātes foto

На конкурс «Реставрация исторического здания Рижского цирка и развитие территории», объявленный 2 марта 2018 года, было подано 20 заявок, которые предлагали различные концепции развития здания Рижского цирка и прилегающей территории.

Конкурс завершен. Первое место решено не присуждать, зато авторам двух проектов, которые разделили вторую ступень пьедестала, было дано время для улучшения своих проектов.

Наконец был выбран победитель, которым стала фирма SIA NRJA.

Вид со стороны улицы Меркеля ФОТО: Publicitātes foto

Внутренний двор цирка ФОТО: Publicitātes foto