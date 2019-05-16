Rus.Postimees стал лидером среди местных онлайн-СМИ на русском

Русскоязычный медиарынок Эстонии сравнительно стабилен — русскоговорящее население консервативно, поэтому на рынке доминируют те каналы, которые начали работать раньше. Местная русскоязычная аудитория не приветствует новичков, на что указывает и рейтинг ETV+, где стабильной аудиторией обладает только «Актуальная камера» на русском, то есть старейшая программа канала.

Годами подобная ситуация сохранялась и среди русскоязычных онлайн-медиа, где Delfi на русском был бесспорным лидером хотя бы потому, что появился на несколько лет раньше своего местного конкурента, Postimees на русском.

События за последние полгода отчетливо благоприятствовали Rus.Postimees и позволили ему занять первое место по популярности у местных читателей. Именно этот портал ежедневно посещает в среднем 51 191 пользователь, более чем на 7000 пользователей больше, чем русскоязычные порталы Delfi, показало проведенное Gemius Audience исследование.

Пользуется успехом и действующий в качестве самостоятельной редакции развлекательный портал Postimees – Limon, который давно удерживает первое место среди популярных у русскоговорящих жителей Эстонии развлекательных порталов.

Портал Rus.Postimees уже в прошлом году не скрывал своих амбиций и продемонстрировал последовательный рост аудитории в первую очередь среди пользователей мобильных телефонов. В апреле сайт посещали в среднем 92 000 пользователей мобильных телефонов в неделю — за последние полгода этот показатель вырос на 26 процентов.

В 2019 году русскоязычный портал Postimees стабильно лидировал на рынке, в лучшие дни он опережает своего главного конкурента на 20 000 пользователей. Это внушительный успех, если учесть специфику целевой группы. Русскоязычные порталы Postimees лидировали в апреле и по месячному числу пользователей, составившему 152 090 пользователей.

«Это результат систематической работы. Мы понимали, что сравнительно сложно конкурировать по пользователям PC, потому что здесь лояльность читателей играет особенно важную роль и у конкурента, стартовавшего раньше, было очевидное преимущество. Поэтому мы больше вкладывались в пользователей мобильных телефонов», - сказала Лагашина.

Сейчас Rus.Postimees является известным брендом не только в Таллинне и Тарту, но и в Ида-Вирумаа, где с порталом объединилась местная русскоязычная газета «Северное побережье».

Редакции Rus.Postimees есть чем гордиться: в течение последних лет она была успешной и в том, что касается журналистских премий. Три года подряд титул лучшего русскоязычного журналиста доставался именно редакции Postimees на русском, а два года подряд редакция также становилась победителем в категории лучшей статьи-мнения на русском.