Исследование: большинство европейцев считают возможным скорый развал ЕС

Более половины участников опроса во Франции, Германии, Италии, Голландии, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чехии и Польше считают реалистичным развал Евросоюза в течение ближайших 10 или 20 лет.

Особенно высок этот показатель во Франции, где партия президента Эмманюэля Макрона «Вперед!» проигрывает по популярности на евровыборах евроскептикам из «Народного фронта» Марин Ле Пен.

Согласно опросу, заказанному Европейским советом по международным делам, 58 процентов французов считают, что развал ЕС в течение ближайших 10 или 20 лет весьма вероятен или вполне вероятен, занимая второе место среди скептически относящихся к будущему Евросоюза.

Самыми скептически настроенными оказались словаки, где целых 66 процентов участников опроса считают, что ЕС развалится на глазах одного поколения.

Исследовательская фирма YouGov провела опросы в 14 странах, представители которых составляют в Европейском парламенте более 70 процентов от всех депутатов. Из этих стран лишь в трех – Швеции (44%), Дании (41%) и Испании (40%) – скептики не имеют численного перевеса.

Третье, четвертое и пятое места поделили Румыния, Италия и Польша, где развал союза допускают 58 процентов ответивших на вопросы, шестой оказалась Греция, где показатель равен 57 процентам.

Более половины евроскептиков среди опрошенных нашлось еще в Чехии (56%), Венгрии (53%), Голландии (52%), Германии (51%) и Австрии (50%).

Через семьдесят лет после создания Европейского объединения угля и стали трое из десяти человек верят, что конфликт между странами ЕС возможен. Во Франции и Польше вероятность начала войны признает треть ответивших.

Весьма вероятным возникновение войны считают те избиратели, которые планировали отдать на выборах в Европарламент свои голоса за радикальные партии или вообще не планирующие идти на выборы.