Вместо газона начали строить парковку, жители соседнего дома пытаются помешать этому

Жители одной из нарвских девятиэтажек строят себе большую парковку на месте зеленой зоны в общем дворе, прямо рядом с территорией соседнего КТ. Соседи возмущены строительством и пытаются ему помешать.
“У детей отняли футбольное поле”
Конфликт возник между двумя квартирными товариществами, расположенными на ул. Раху, 14 и 14а. Два этих девятиэтажных дома примыкают друг к другу и расположены в форме буквы “Г”. Рядом - еще два дома, и все вместе они образуют закрытый двор, на котором расположена детская площадка и большая поляна. По словам председателя КТ Раху, 14а Галины Дёминой, летом дети играли здесь в футбол, а зимой дворник использовал поляну для складирования снега, который убирал с небольшой парковки на территории товарищества.
Этот двор находится в муниципальной собственности. Директор Департамент городского хозяйства Нарвы Елена Скулачёва сообщила, что в июне прошлого года департамент и квартирное товарищество Раху, 14 заключили договор, согласно которому город передает товариществу часть двора в безвозмездное пользование для организации парковки.
При этом парковку строит не само КТ, а специально для этого созданное некоммерческое объединение Rahu 14 parkla, в которое вошли жители дома, согласные оплатить из своего кармана создание для себя парковочных мест.
Специалисты департамента проверили составленный для этого строительный проект, и вот теперь дело дошло непосредственно до строительства.
В среду, когда трактор начал земляные работы, часть жителей дома Раху, 14а собрались во дворе на своеобразный пикет. Поначалу они попытались помешать строителям, даже вызывали полицию, потом обратились в Rus.Postimees.
“Мэр города сказал, что вопрос - решенный, отыграть назад его никак нельзя. Хотя есть прекрасная территория за домом для парковки, - рассказала Галина Дёмина. - С нами это никто не согласовывал. Когда начались работы, тяжелая техника стала ездить по нашей парковке, сломали нам поребрик”.
Новая большая парковка появится совсем рядом с существующей парковкой дома Раху, 14а.
“Зимой снег с нашей парковки будет некуда убирать, - говорит Галина Дёмина. - Потому что дальше будет стоять следующий ряд машин - с Раху, 14. Когда я спросила у председателя соседнего дома, куда мы будем девать снег, она ответила, что снег мы будем вывозить на самосвалах. Но это очень дорого для товарищества! То есть, качественно ухаживать за своей парковкой мы уже не сможем. Такое огромное поле им дали, неужели они не могли отступить на 3-4 метра хотя бы?
И потом, мы просто возмущены тем, что здесь был общий зеленый двор, а теперь будет стоять почти 50 машин. У детей отняли футбольное поле! И чем мы тут дышать будем, мы не знаем”.
Парковка очень нужна
Светлана Михеева, председатель начавшего строительство квартирного товарищества Раху, 14, сказала, что закон не обязывает ее согласовывать строительство с соседними КТ.
“Мы строим парковку на городской земле. У нас все документы сделаны, в управе всё согласовано”, - отмечает она.
Председатель заверяет, что ее КТ готово компенсировать соседям ущерб, если строители что-то сломают, но подъехать к месту строительства, минуя территорию соседних домов, невозможно, и какие-то издержки неизбежны.
По словам Светланы Михеевой, парковка займет 1450 кв. метров зеленой зоны и не затронет детскую площадку.
“Мы идем на уступки, - заверяет она. - Мы сейчас сдвигаем на полтора метра строительство парковки, чтобы у них остались эти полтора метра, куда они смогут бросать снег. Для того, чтобы как-то отрегулировать этот вопрос, посадим кустики, чтобы машины нос к носу не соприкасались. Я не понимаю, зачем раздувать конфликт, если его нет”.
Галина Дёмина считает, что полутора метров недостаточно, и соседи должны отодвинуть строящуюся парковку еще дальше.
Светлана Михеева отмечает, что парковка жителям дома остро нужна, потому что на заставленной машинами дороге у дома не могут разъехаться не только автомобили самих жителей, но также мусоровоз и другая техника:
“Когда дом строился, никто не знал, что через 30-40 лет будет столько машин. Мы не можем проезжать. У нас огромная проблема! Единственный участок, который нам выдали - вот этот. Мы хотели с другой стороны дома, но там нам отказали. Нас постоянно предупреждают пожарные инспекторы, что мы когда-нибудь сгорим. Последняя ситуация была просто вопиющая - приехал катафалк похоронной фирмы, ее работники положили гроб с телом умершего на крыльцо и пошли за машиной, потому что сразу им было не подъехать”.
Директор Департамента городского хозяйства считает, что со стороны городских властей сделаны необходимые согласования, и два товарищества должны решать возникающие вопросы между собой.