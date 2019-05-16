Вместо газона начали строить парковку, жители соседнего дома пытаются помешать этому

“У детей отняли футбольное поле”

Конфликт возник между двумя квартирными товариществами, расположенными на ул. Раху, 14 и 14а. Два этих девятиэтажных дома примыкают друг к другу и расположены в форме буквы “Г”. Рядом - еще два дома, и все вместе они образуют закрытый двор, на котором расположена детская площадка и большая поляна. По словам председателя КТ Раху, 14а Галины Дёминой, летом дети играли здесь в футбол, а зимой дворник использовал поляну для складирования снега, который убирал с небольшой парковки на территории товарищества.

Этот двор находится в муниципальной собственности. Директор Департамент городского хозяйства Нарвы Елена Скулачёва сообщила, что в июне прошлого года департамент и квартирное товарищество Раху, 14 заключили договор, согласно которому город передает товариществу часть двора в безвозмездное пользование для организации парковки.

При этом парковку строит не само КТ, а специально для этого созданное некоммерческое объединение Rahu 14 parkla, в которое вошли жители дома, согласные оплатить из своего кармана создание для себя парковочных мест.

Специалисты департамента проверили составленный для этого строительный проект, и вот теперь дело дошло непосредственно до строительства.

В среду, когда трактор начал земляные работы, часть жителей дома Раху, 14а собрались во дворе на своеобразный пикет. Поначалу они попытались помешать строителям, даже вызывали полицию, потом обратились в Rus.Postimees.

Жители дома, протестующие против строительства рядом большой парковки. ФОТО: Николай Андреев

“Мэр города сказал, что вопрос - решенный, отыграть назад его никак нельзя. Хотя есть прекрасная территория за домом для парковки, - рассказала Галина Дёмина. - С нами это никто не согласовывал. Когда начались работы, тяжелая техника стала ездить по нашей парковке, сломали нам поребрик”.

Новая большая парковка появится совсем рядом с существующей парковкой дома Раху, 14а.

“Зимой снег с нашей парковки будет некуда убирать, - говорит Галина Дёмина. - Потому что дальше будет стоять следующий ряд машин - с Раху, 14. Когда я спросила у председателя соседнего дома, куда мы будем девать снег, она ответила, что снег мы будем вывозить на самосвалах. Но это очень дорого для товарищества! То есть, качественно ухаживать за своей парковкой мы уже не сможем. Такое огромное поле им дали, неужели они не могли отступить на 3-4 метра хотя бы?

И потом, мы просто возмущены тем, что здесь был общий зеленый двор, а теперь будет стоять почти 50 машин. У детей отняли футбольное поле! И чем мы тут дышать будем, мы не знаем”.

Парковка очень нужна

Светлана Михеева, председатель начавшего строительство квартирного товарищества Раху, 14, сказала, что закон не обязывает ее согласовывать строительство с соседними КТ.

“Мы строим парковку на городской земле. У нас все документы сделаны, в управе всё согласовано”, - отмечает она.