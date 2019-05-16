Правительство одобрило план работы на первые сто дней

В плане на первые 100 дней под каждым приоритетом указаны исходящие из коалиционного договора задачи с указанием ответственного министра и датой исполнения. Сто дней правительства исполнится 8 августа, в охватывающий период план включено 58 задач.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, стодневный план является отправной точкой работы правительства, в нем согласованы задачи первостепенной важности. «Правительство поставило перед собой амбициозные цели, поэтому важно приступить к активной работе с самого начала. Мы осмыслили свои задачи на первые 100 дней через призму пяти приоритетов правительства, что позволит понять всем гражданам и ведомствам, чего в целом хочет достичь или развить правительство, ставя определенную задачу», — рассказал Ратас.

Эстония, в которой хорошо создавать семью — это государство, в котором люди чувствуют себя в безопасности и достаточно уверенно, чтобы именно здесь создавать свою семью. Например, в течение первых ста дней планируется пойти навстречу молодым семьям, улучшив для них возможности приобретения собственного жилья. Кроме того, к июлю должен быть готов план действий по предотвращению насилия в близких отношениях.

Члены сплоченного общества чувствуют себя вовлеченными в общественную жизнь, основные права и свободы всех людей обеспечиваются одинаково хорошо. Среди прочего, планируется внести предложения по финансированию долгосрочного патронажа и политики в отношении лиц с особыми потребностями, а также по внедрению электронной регистратуры в региональных центральных и общих больницах. В план на первые сто дней входит законопроект, который предлагает приравнивать экзамен по обществоведению в основной школе к экзамену на гражданство.

Наукоемкая экономика означает, что государство поддерживает экономику, фундаментом которой является научная деятельность, разработки и инновации. В стодневный план включена программа э-резидентства 2.0, а также план действий по созданию технологий искусственного интеллекта. Кроме того, будет составлен анализ и внесены предложения, как поддержать привлечение на работу в Эстонию высококлассных иностранных специалистов.

Эффективное государственное управление означает, что общение людей и бизнеса с государством должно происходить просто и бесперебойно, без лишней бюрократии и административной нагрузки. За первые сто дней должны быть подготовлены предложения для консолидации департаментов, а также план действий государственной реформы до 2023 года. Помимо прочего, в числе задач содержатся предложения по улучшению методов борьбы с отмыванием денег, а также проект по отмене ограничений на наружную политическую рекламу.

В свободной и защищенной стране люди чувствуют себя безопасно — это означает также видение Эстонии в качестве части международного сообщества. В течение ста дней будут подготовлены решения о продолжении участия Эстонии в операциях в Мали и Афганистане, а также предложения для составления нового плана развития внутренней безопасности. Кроме того, будут составлены анализ и предложения по укреплению охраны границы.