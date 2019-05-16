В Таллинне обновят самолеты. Смотрите, как они будут выглядеть!

Руководитель Finnair в Восточной Европе и Балтийском регионе Арунас Скуя отметил, что региональные рейсы – важная часть сети Finnair, ежегодно на ATR совершается более 30 000 рейсов.

«Мы хотим предложить клиентам Finnair свежее северное авиавпечатление во время ближних перелетов – как в Балтийских странах и на внутренних рейсах в Финляндии, так и на международных рейсах в районе Балтийского моря», – сказал Скуя.

Работы по покраске корпуса и реконструкции салона осуществляет эстонская фирма Magnetic MRO.

«Мы гордимся тем, что Finnair и Norra решили выбрать Magnetic MRO своим партнером для реконструкции всех 12 самолетов типа ATR. Проект объемный и продлится с апреля по декабрь, поскольку обновление требуется как интерьеру, так и корпусу самолета. К тому же необходимо базовое техническое обслуживание», – сказал производственный директор Magnetic MRO Каспарс Подинс.

Подинс пояснил, что для того, чтобы салон приобрел свежий вид, помимо покраски корпуса также будут перекрашены трапы и обшивка самолетов. Планируется обновить туалеты, во внутреннем дизайне добавятся новые детали, будут заменены сиденья и ковровые покрытия.

«Сотрудничество с ведущими авиакомпаниями стало нашим стандартом. Magnetic MRO гордится тем, что он является частью истории успеха Finnair», – добавил Подинс.

Первый самолет типа ATR 72, подвергшийся реконструкции, уже используется. К первому кварталу 2020 года будут обновлены все 12 самолетов.

С помощью самолетов типа ATR Finnair удобно соединяет пассажиров Эстонии с авиасетью Finnair в аэропорту Хельсинки. В 2019 году авиакомпанией Finnair можно летать из Таллинна в Хельсинки до девяти раз в день, также в графике есть до шести еженедельных вылетов в направлении Тарту.