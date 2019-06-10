“С чудесным упорством бесстрашный Беллинсгаузен вел свои корабли все дальше и дальше на юг и пересек южный полярный круг целых шесть раз. Все еще не достигнув столь далекой широты, как до него капитан Кук, он все же продвигался дальше на юг и еще больше уменьшил неисследованную часть южных земель, границы которых его предшественник сдвинул столь сильно».

Так, британский первооткрыватель Роберт Скотт писал в 1905 году в своих путевых заметках о британской экспедиции в Антарктиду.

В 1818 году военно-морской министр Российской империи, маркиз де Траверсе, Жан-Батист Прево де Сансак, объявил об экспедиции в антарктические моря. В практическом смысле она ставила своей целью преодоление результатов открытий Джеймса Кука, сделанных во время его кругосветного путешествия, пройти дальше на юг и открыть антарктический континент. Также экспедиция должна была продолжить ряд открытий балтийского немца Отто фон Коцебу в Тихом океане. Экспедиция сулила славу и известность и российскому императору Александру I, который не поскупился выделить средства на экспедицию.

Подготовленная в спешке российская антарктическая экспедиция состоялась в 1819-1821 годах, на двух шлюпах «Восток» и «Мирный» в путь пустились 190 человек. Командиром «Востока» и главой всей экспедиции стал по рекомендации Крузенштерна Беллинсгаузен, командовать «Мирным» назначили лейтенанта Михаила Лазарева.

В экспедиции участвовали астроном и художник, но двое ученых вовремя не успели в Копенгаген, где должны были присоединиться к экспедиции. Поэтому в экспедиции участвовали только профессор астрономии Иван Смирнов, основной задачей которого были астрономические измерения, а при необходимости и другие наблюдения за природой. Художником экспедиции был Павел Михайлов, в задачи которого входило запечатлеть увиденное. Почти две сотни набросков и рисунков хранятся сегодня в Русском музее в Петербурге и Российском государственном историческом музее, часть из них была опубликована в 1831 году в атласе, приложенном к путевым заметкам Беллинсгаузена.

Карта южного полушария. ФОТО: Erakogu

Возможно, что, помимо уроженца Сааремаа Беллинсгаузена, в экспедиции принимали участие еще два матроса из Эстонии. Если взглянуть на список команды «Востока», бросаются в глаза два имени, похожие на эстонские, - Олав Рангойль и Пауль Якобсон. Однако это лишь предположения, поскольку их происхождение документально не доказано.

Ход экспедиции

Из Кронштадта экспедиция вышла 15 июля 1819 года, откуда направилась в Копенгаген, а затем в Портсмут. Когда подготовка в Европе была завершена, был взят курс на юг. Сначала корабли направились к Тенерифе, где были пополнены запасы воды, еды и вина. Оттуда они пустились к Южной Америке, в Рио-де-Жанейро.

14 ноября 1819 года они достигли Рио, где пополнили запасы еды и табака, загрузили дрова для отопления, там корабли прошли ремонт, команду осмотрели врачи – все оказались здоровы. 4 декабря корабли двинулись к острову Южная Георгия. Уже 3 и 4 января 1820 были сделаны первые открытия – тогда была обнаружена группа из трех не описанных ранее островов, которым было присвоено название в честь морского министра маркиза де Траверсе. Отдельные острова Беллинсгаузен назвал в честь судовых офицеров «Востока» Завадовского, Лескова и Торсона (впоследствии Высокий).

Вид на Южные Сандвичевы острова ФОТО: Erakogu

После этого экспедиция двинулась к Южным Сандвичевым островам. Беллинсгаузен прокомментировал их открытие следующим образом: «И обнаруженная нами земля, и Сандвичева земля, открытая Куком, - на самом деле острова. У всех них высокие горы со снежными вершинами, ледяные склоны которых опускаются в море, на нескольких островах есть яростные вулканы. Ни на одном острове из-за пронизывающего холода нет живой природы, на некоторых обитают лишь пингвины».

А затем пришел черед событий, в результате которых Беллинсгаузена стали считать первооткрывателем Антарктиды. Британские и американские китобои устремились в воды южных широт после второго кругосветного путешествия Джемйса Кука (1772-1775). Археологические раскопки свидетельствуют, что они бывали на Южных Шетландских островах уже в начале XIX века. И это за много лет до того, как в воды Южного океана вошла российская экспедиция Беллинсгаузена. В связи с отсутствием документов мы никогда не сможем с полной уверенностью утверждать, кто первым увидел Антарктиду – Беллинсгаузен или британец Эдвард Брансфельд. Точно одно – сегодня в Эстонии, России и многих других странах датой открытия Антарктики считается 28 января 1820 года, когда российская экспедиция приблизилась к земле Королевы Мод. В Великобритании и Ирландии датой открытия Антарктики считается 30 января 1820 года, когда с корабля Брансфельда заметили горы северного антарктического полуострова.

Вид на остров Петра I. ФОТО: Erakogu

В то же время неоспоримый факт, что Беллинсгаузен был первым, кто оповестил мировую общественность об обнаружении земли (не льда!) к югу от Южного полярного круга. Речь шла об открытии острова Петра I (21 января 1821 года) и побережья Александра I (28 января 1821 года). Российскому морскому министру этого показалось мало и, вероятно, он был разочарован результатами столь дорогого путешествия, поэтому он перестал финансировать российские исследовательские экспедиции. Следующая российская научная экспедиция в полярных водах состоялась лишь в 1900-1903 годах под управлением Эдуарда фон Толля, который стремился открыть в Северном ледовитом океане мифическую Землю Санникова.

Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен (1778-1852) Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен ФОТО: Erakogu Балтийский немец Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен родился 20 сентября 1778 года на мызе Лахетагузе на острове Сааремаа. В возрасте десяти лет он был отправлен в морской кадетский корпус в Кронштадте, который он окончил мичманом. В 1797-1803 годах он служил в российском флоте, в 1803 году был выбран знаменитым первооткрывателем Адамом Йоханном фон Крузенштерном в команду первого российского кругосветного путешествия (1803-1806), где исполнял задачи картографа. После этого Беллинсгаузен вновь служил на Балтийском море, а с 1812 года – на Черном. В 1818 году он был назначен руководителем российской антарктической экспедиции. После этого в 1822-1825 годах он служил в Кронштадте, а в 1826-1830 - вновь на Черном море., где принимал участие в Русско-турецкой войне (1828-1829). В 1833-1839 годах он служил в Балтийском флоте. Двое его детей родились в 1834 и 1836 годах в Таллинне, поэтому вероятно, что и сам он в это время жил в Таллинне по адресу Пикк, 28 (в доме, где сегодня находится посольство Швеции). После этого он был назначен военным губернатором Кронштадта, где под его руководством в городе были проведены масштабные укрепительные и строительные работы с целью улучшить в том числе жизненные условия для моряков и гражданских лиц. В 1843 году Беллинсгаузен был произведен в адмиралы. Он умер в возрасте 73 лет и похоронен в Кронштадте.