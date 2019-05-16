Чт, 16.05.2019
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Фото: машина спасателей протаранила мост

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Сегодня после полудня в Тарту на Тоомемяги ехавшая на вызов машина спасателей попала в ДТП.

Как сообщает Tartu Postimees, водителя ослепило солнце, и пожарная машина врезалась в опорные столбы Моста ангела («Инглисильд»).

В результате ЧП у машины спасателей лопнули обе передние шины и разбились боковые зеркала. Пострадал и мост.

На помощь попавшим в ДТП спасателям выехал другой пожарный автомобиль. Тем временем выяснилось, что тревога, из-за которой первая машина выехала на вызов, оказалась ложной: в историческом музее Тартуского университета по ошибке сработала автоматическая сигнализация, но на самом деле, никакого пожара не было.

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