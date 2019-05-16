Фото: машина спасателей протаранила мост

На помощь попавшим в ДТП спасателям выехал другой пожарный автомобиль. Тем временем выяснилось, что тревога, из-за которой первая машина выехала на вызов, оказалась ложной: в историческом музее Тартуского университета по ошибке сработала автоматическая сигнализация, но на самом деле, никакого пожара не было.