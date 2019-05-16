Рим Анетт Контавейт не покорился

Контавейт перед стартующим Открытым чемпионатом Франции не смогла показать тот теннис, который мог бы помочь нашей приме пройти дальше второго-третьего круга на кортах "Ролан Гаррос". То, что Контавейт играет нестабильно - не секрет для специалистов и обыграть Контавейт может кто угодно, но и сама Контавейт может дать великий бой кому угодно.

Контвейт не повезло в восьмом гейме первого сета: упорную борьбу на подаче Анетт выиграла Саккари, тем самым поставив судьбу сета для Контавейт под вопрос: 3:5. Сократить преимущество у Анетт не вышло:гречанка заработала на своей подаче два матч бола и уверенно реализовала преимущество. Во втором сете Контавейт видимо еще не отошла от переживаний первого сета и вступила в борьбу тольк при счете 0:4. Такой задел Саккари не имела права отдать и позволила Контавейт взять лишь два гейма.