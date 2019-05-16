Кем был крестный отец преступного мира Эстонии Николай Таранков
Кто управляет преступным миром Эстонии? Сейчас на этот вопрос ответить сложно, но по меньшей мере до 2016 года очень многие знающие люди были убеждены, что во главе совета директоров эстонского преступного мира стоит один уравновешенный и интеллигентный человек - Николай Таранков, пишет Postimees.
Николай Таранков родился в 1953 году в белорусском Могилеве. В Эстонию он приехал в 1973 году и поступил в Пярнускую морскую школу. Единственным официальным трудовым стажем в его жизни является работа в котельной пионерского лагеря Клоога.
Таранков привлекал внимание как блестящий спортсмен и курсант одной из высших школ КГБ, откуда его выгнали из-за подозрения в убийстве.
В 1981 году он стал чемпионом Эстонии по боксу в весе до 71 кг. Таранков прославился вместе с боксерами клуба Карла Лемана.
https://youtu.be/tLPhHjd6MyM
Его называли Таранком и Золотым Колей. Предположительно у него не было протекции со стороны российских главарей мафии, и отсюда вопрос: кто помог Коле взойти на криминальный трон?
Коля лишь однажды оказывался подозреваемым в преступлении - в убийстве ювелира Генриха Акопяна, которого взорвали в 1993 году. В ходе обыска у Таранкова нашли огнестрельное оружие (купленное по поддельному членскому билету Кайтселийта), холодное оружие, ракетницу, резиновую дубинку, лазерный прицел, полицейcкую мигалку и полученный по поддельным документам эстонский паспорт. Последний был предъявлен в суде, за что Таранкову назначили штраф в 3000 крон.
И когда в 2016 году Таранков был убит, полиция подтвердила, что он не был связан ни с одним расследованием.
Таранков не пил и не курил, к наркотикам относился с презрением. В его одежде не было ничего вызывающего, деньгами он не сорил. У Таранкова были жена и ребенок. Жил он в Кадриорге, роскоши избегал - умный, интеллигентный, скромный человек. Держал преступный общак и был третейским судьей при спорах. Решения Таранкова обсуждению не подлежали.
Когда в 1994 году на допросе его спросили, с чем он связывает утверждения прессы о том, что якобы является лидером преступного мира Эстонии, Таранков ответил: "Разговоры о моей связи с мафией абсурдны".
У Таранкова не было своего бизнеса, во всяком случае, коммерческий регистр не показал ни одной связанной с ним фирмы. Возможно, он участвовал в предпринимательской деятельности через подставных лиц. В то же время, знающие его люди отмечали, что Таранков не был по своей натуре бизнесменом. Крестный отец жил своей тихой жизнью, пока в 2016 году не отправился, ничего не подозревая, на рыбалку и...
Крестному отцу эстонской преступности посвящен новый выпуск подкаста Андреса Анвельта и журналиста Postimees Дагмар Ламп "Эстонские убийцы с Андресом Анвельтом".
На этой неделе в студии "Эстонских убийц" гостил бывший журналист Расмус Кагге, специализировавшийся в свое время на криминальной тематике. Чтобы понять роль Таранкова, авторы подкаста углубляются в прошлое.
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