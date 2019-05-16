Кем был крестный отец преступного мира Эстонии Николай Таранков

Николай Таранков родился в 1953 году в белорусском Могилеве. В Эстонию он приехал в 1973 году и поступил в Пярнускую морскую школу. Единственным официальным трудовым стажем в его жизни является работа в котельной пионерского лагеря Клоога.

Таранков привлекал внимание как блестящий спортсмен и курсант одной из высших школ КГБ, откуда его выгнали из-за подозрения в убийстве.

В 1981 году он стал чемпионом Эстонии по боксу в весе до 71 кг. Таранков прославился вместе с боксерами клуба Карла Лемана.

https://youtu.be/tLPhHjd6MyM

Его называли Таранком и Золотым Колей. Предположительно у него не было протекции со стороны российских главарей мафии, и отсюда вопрос: кто помог Коле взойти на криминальный трон?

Коля лишь однажды оказывался подозреваемым в преступлении - в убийстве ювелира Генриха Акопяна, которого взорвали в 1993 году. В ходе обыска у Таранкова нашли огнестрельное оружие (купленное по поддельному членскому билету Кайтселийта), холодное оружие, ракетницу, резиновую дубинку, лазерный прицел, полицейcкую мигалку и полученный по поддельным документам эстонский паспорт. Последний был предъявлен в суде, за что Таранкову назначили штраф в 3000 крон.

И когда в 2016 году Таранков был убит, полиция подтвердила, что он не был связан ни с одним расследованием.

Таранков не пил и не курил, к наркотикам относился с презрением. В его одежде не было ничего вызывающего, деньгами он не сорил. У Таранкова были жена и ребенок. Жил он в Кадриорге, роскоши избегал - умный, интеллигентный, скромный человек. Держал преступный общак и был третейским судьей при спорах. Решения Таранкова обсуждению не подлежали.

Когда в 1994 году на допросе его спросили, с чем он связывает утверждения прессы о том, что якобы является лидером преступного мира Эстонии, Таранков ответил: "Разговоры о моей связи с мафией абсурдны".

У Таранкова не было своего бизнеса, во всяком случае, коммерческий регистр не показал ни одной связанной с ним фирмы. Возможно, он участвовал в предпринимательской деятельности через подставных лиц. В то же время, знающие его люди отмечали, что Таранков не был по своей натуре бизнесменом. Крестный отец жил своей тихой жизнью, пока в 2016 году не отправился, ничего не подозревая, на рыбалку и...

Крестному отцу эстонской преступности посвящен новый выпуск подкаста Андреса Анвельта и журналиста Postimees Дагмар Ламп "Эстонские убийцы с Андресом Анвельтом".

На этой неделе в студии "Эстонских убийц" гостил бывший журналист Расмус Кагге, специализировавшийся в свое время на криминальной тематике. Чтобы понять роль Таранкова, авторы подкаста углубляются в прошлое.