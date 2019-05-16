Чт, 16.05.2019
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  • На стройке обнаружили нелегальных работников

На стройке обнаружили нелегальных работников

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Работа на стройке. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Сотрудники пограничной службы 14 мая проверили в Тарту строительный объект, чтобы выяснить, имеют ли законные основания для работы и пребывания Эстонии занятые в строительстве работники.

По сообщению пресс-секретаря Лыунаской префяектуры полиции, были проверены два юридических и пять физических лиц.

В ходе рейда выявили двух граждан Украины и одного гражданина Молдовы, краткосрочная работа которых не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны в соответствии с требованиями.

В рамках дела о проступке им выписали денежные штрафы.

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