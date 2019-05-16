На стройке обнаружили нелегальных работников

Сотрудники пограничной службы 14 мая проверили в Тарту строительный объект, чтобы выяснить, имеют ли законные основания для работы и пребывания Эстонии занятые в строительстве работники.
По сообщению пресс-секретаря Лыунаской префяектуры полиции, были проверены два юридических и пять физических лиц.
В ходе рейда выявили двух граждан Украины и одного гражданина Молдовы, краткосрочная работа которых не была зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны в соответствии с требованиями.
В рамках дела о проступке им выписали денежные штрафы.