Чт, 16.05.2019
Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной? Анна Пыльд
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Финская фирма построит в Таллинне десять супермаркетов и два отеля

Финская фирма построит в Таллинне десять супермаркетов и два отеля

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Гостиница Viru.

ФОТО: Toomas Huik

Предприятие SOK grupp, владеющее сетью супермаркетов Prisma и гостиницей Viru, планирует построить в Таллинне две новые гостиницы, а также до десяти новых магазинов в столице и ее окрестностях; магазинов Prisma, работающих круглосуточно, станет больше.

Исполнительный директор SOK grupp Таави Хейккиля сказал в интервью ERR Uudised, что первый магазин откроется в конце лета в Старом Таллинне в здании WW Passaaž, второй – в начале следующего года в строящемся в порту торговом центре Porto Franco.

"В данный момент мы ищем места для следующих магазинов, в скором времени, вероятно, мы сможем сообщить, где будет третий магазин", – сказал Хейккиля.

По его словам, большая часть новых магазинов будет располагаться на площади 3400 квадратных метров, некоторые могут быть и больше.

Предприятие решило расширить и свой гостиничный бизнес - в Таллинне планируется построить одну или две новых гостиницы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ