Финская фирма построит в Таллинне десять супермаркетов и два отеля

Исполнительный директор SOK grupp Таави Хейккиля сказал в интервью ERR Uudised, что первый магазин откроется в конце лета в Старом Таллинне в здании WW Passaaž, второй – в начале следующего года в строящемся в порту торговом центре Porto Franco.

"В данный момент мы ищем места для следующих магазинов, в скором времени, вероятно, мы сможем сообщить, где будет третий магазин", – сказал Хейккиля.

По его словам, большая часть новых магазинов будет располагаться на площади 3400 квадратных метров, некоторые могут быть и больше.