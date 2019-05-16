Последний год принес столько ответов, что даже все журналисты мира не смогли бы назадавать столько вопросов. Один из самых ярких ответчиков - лидер EKRE, министр внутренних дел Март Хельме. Дорогие читатели, помогите найти вопрос на каждый ответ Хельме!