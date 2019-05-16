16 мая 2019, 19:57
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Март «альфасамец» Хельме знает ответы на все вопросы
СТАТЬЮ
[IFrame]
Последний год принес столько ответов, что даже все журналисты мира не смогли бы назадавать столько вопросов. Один из самых ярких ответчиков - лидер EKRE, министр внутренних дел Март Хельме. Дорогие читатели, помогите найти вопрос на каждый ответ Хельме!
Генерируемые ответы - не совсем точные цитаты. Postimees сделал их более ровными в языковом плане, но сохранил мысли Марта Хельме, называющего себя яркой индивидуальностью. Вопросы можно задавать только по-эстонски.
«Если ты альфасамец и яркая индивидуальность, то ты таким и останешься и на посту министра внутренних дел, и исполняя обязанности премьер-министра». - министр внутренних дел Март Хельме на инфочасе Рийгикогу 15 мая 2019 года