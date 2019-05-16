Чт, 16.05.2019
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  • В Юлемисте вызвали саперов, движение было закрыто

В Юлемисте вызвали саперов, движение было закрыто

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Сапер с собакой. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Margus Ansu

В Таллинне на железнодорожной станции Юлемисте обнаружили подозрительную сумку. Прибывшие на место саперы удостоверились, что она абсолютно безопасна, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, сообщение о подозрительной находке поступило около 19.00. Из-за возможной угрозы взрывы в обоих направлениях закрыли движение поездов, а также движение автомобилей на улице Суур-Сыямяэ.

Прибывшие на место саперы проверили сумку с помощью ищейки. Внутри была одежда и личные предметы. Сумку передали полиции.

Движение поездов и автомобилей было восстановлено.

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