В Юлемисте вызвали саперов, движение было закрыто

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, сообщение о подозрительной находке поступило около 19.00. Из-за возможной угрозы взрывы в обоих направлениях закрыли движение поездов, а также движение автомобилей на улице Суур-Сыямяэ.