В Юлемисте вызвали саперов, движение было закрыто

В Таллинне на железнодорожной станции Юлемисте обнаружили подозрительную сумку. Прибывшие на место саперы удостоверились, что она абсолютно безопасна, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, сообщение о подозрительной находке поступило около 19.00. Из-за возможной угрозы взрывы в обоих направлениях закрыли движение поездов, а также движение автомобилей на улице Суур-Сыямяэ.
Прибывшие на место саперы проверили сумку с помощью ищейки. Внутри была одежда и личные предметы. Сумку передали полиции.
Движение поездов и автомобилей было восстановлено.