На выборах Европейского парламента проголосовали 25 865 избирателей

На участках в Таллинне проголосовали 2439, на участках в Тарту 1055 человек, сообщил BNS пресс-секретарь избирательной комиссии. Активнее всего были избиратели на участке в торговом центре Solaris в Таллинне, где проголосовали 452 человека.

Пять лет назад на выборах Европейского парламента на такое же время проголосовавших в уездных центрах было 3108, проголосовавших в интернете на 20 часов 15 405. На выборах в Рийгикогу к вечеру первого дня голосования голоса отдали 32 351 избиратель – 4633 на участках и 27 718 в интернете.

Предварительное голосование проходит с 16 по 22 мая, участки открыты с 12 до 20 часов.

В четверг 16 в 9 часов утра началось электронное голосование, в 12 часов – голосование в уездных центрах.

В уездных центрах страны можно голосовать до 19 мая вне зависимости от места жительства избирателя согласно регистру народонаселения.

«В каждом уездном центре открыт по крайней мере один участок. В Таллинне их восемь, а в Тарту – четыре», – сказал руководитель Госслужбы по организации выборов Прийт Винкель.

Информация о точном расположении участков доступна на веб-сайте Государственной службы по организации выборов.

Электронное голосование проходит круглосуточно по адресу www.valimised.ee до 22 мая, 18:00. При желании отданный электронным путем голос можно изменить. Для этого в установленный период можно снова проголосовать электронным путем или на избирательном участкев период предварительного голосования. В день выборов, 26 мая, голос изменить нельзя.

Предварительное голосование во всех избирательных участках проходит в период с 20–22 мая.

«На выборах в Европейский парламент будет открыто 444 участка. В этот период можно проголосовать как в участке по месту жительства, так и в участке, где организуется голосование за пределами места жительства», – пояснил Винкель.

В каждом самоуправлении есть по меньшей мере один участок, где организуется голосование вне места жительства. Более точную информацию можно найти в картографическом приложении https://valimised.rahvastikuregister.ee/

В день выборов, 26 мая, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

Для голосования в участке при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией, например, ID-карту, паспорт или водительские права. Избирательную карту при себе иметь необязательно.