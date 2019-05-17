На пешеходном переходе автомобиль сбил десятилетнего ребенка

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали три человека. Также полиция задержала восемь нетрезвых водителей: пять задержанных были в состоянии алкогольного опьянения и трое в состоянии наркотического опьянения.