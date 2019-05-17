На пешеходном переходе автомобиль сбил десятилетнего ребенка

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали три человека. Также полиция задержала восемь нетрезвых водителей: пять задержанных были в состоянии алкогольного опьянения и трое в состоянии наркотического опьянения.
Вчера, 16 мая, в 14.40 в Силламяэ возле улицы Кеск, 24 автомобиль Opel Zafira, за рулем которого был 68-летний мужчина столкнулся на нерегулируемом пешеходном переходе с пересекающей дорогу на велосипеде 10-летней девочкой. Она была доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу.
В 13.21 в Таллинне на улице Лийвалайя 52-летний мужчина на Mercedes-Benz врезался в ехавший впереди и остановившийся Nissan Terrano, за рулем которого был 37-летний мужчина. Водитель Nissan и 24-летний пассажир были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.