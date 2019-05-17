Пт, 17.05.2019
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Курьез: в Валга Валерий Леонтьев предстанет перед судом

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Валгаский суд.

ФОТО: Arvo Meeks

На следующей неделе в Валгаском суде пройдет заседание, где будет рассматриваться ходатайство Лыунаской префектуры о замене наказания в отношении Валерия Леонтьева.

Департамент полиции и погранохраны в рамках производства о проступке назначил Леонтьеву за употребление наркотических веществ наказание в виде штрафа. Теперь департамент ходатайствует о замене штрафа на арест, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Правда, как заверил пресс-секретарь судов Янар Филиппов, речь не идет об известном российском певце 1949 года рождения Валерии Леонтьеве. Правонарушение совершил его полный тезка.

Одно подобное совпадение можно было бы проигнорировать, но только в октябре прошлого года за вождение в нетрезвом виде перед Валгаским судом предстал Андрес Пуустусмаа. Тогда речь не шла о работающем в России известном эстонском кинорежиссере, это был также тезка.

Портал Lõuna-Eesti Postimees обещает держать читателей в курсе, если следующими перед судом в Валга предстанут Алла Пугачева, Анне Вески или другие известные в России имена.

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