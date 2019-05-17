Курьез: в Валга Валерий Леонтьев предстанет перед судом

На следующей неделе в Валгаском суде пройдет заседание, где будет рассматриваться ходатайство Лыунаской префектуры о замене наказания в отношении Валерия Леонтьева.
Департамент полиции и погранохраны в рамках производства о проступке назначил Леонтьеву за употребление наркотических веществ наказание в виде штрафа. Теперь департамент ходатайствует о замене штрафа на арест, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Правда, как заверил пресс-секретарь судов Янар Филиппов, речь не идет об известном российском певце 1949 года рождения Валерии Леонтьеве. Правонарушение совершил его полный тезка.
Одно подобное совпадение можно было бы проигнорировать, но только в октябре прошлого года за вождение в нетрезвом виде перед Валгаским судом предстал Андрес Пуустусмаа. Тогда речь не шла о работающем в России известном эстонском кинорежиссере, это был также тезка.
Портал Lõuna-Eesti Postimees обещает держать читателей в курсе, если следующими перед судом в Валга предстанут Алла Пугачева, Анне Вески или другие известные в России имена.