Курьез: в Валга Валерий Леонтьев предстанет перед судом

Департамент полиции и погранохраны в рамках производства о проступке назначил Леонтьеву за употребление наркотических веществ наказание в виде штрафа. Теперь департамент ходатайствует о замене штрафа на арест, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Правда, как заверил пресс-секретарь судов Янар Филиппов, речь не идет об известном российском певце 1949 года рождения Валерии Леонтьеве. Правонарушение совершил его полный тезка.

Одно подобное совпадение можно было бы проигнорировать, но только в октябре прошлого года за вождение в нетрезвом виде перед Валгаским судом предстал Андрес Пуустусмаа. Тогда речь не шла о работающем в России известном эстонском кинорежиссере, это был также тезка.