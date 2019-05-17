Латвия проиграла матч года, финский вундеркинд продолжает удивлять мир

Сборная Латвии ровно половину матча против сборной Чехии творила сенсацию: подопечные Боба Хартли к 30-й минуте вели 2:1, ударно проведя первый период, забросив две шайбы: отличились Микс Индрашис и Лаури Дарзиньш. Однако к середине матча силы стали покидать команду "Трех звезд" и к концу второй двадцатиминутки Чехия четырежды отправила шайбу за линию ворот новоиспеченного вратаря "Коламбус Блю Джекетс" Элвиса Мерзликинса.

В третьем периоде латыши ослабленные удалением до конца матча защитника Мариса Бичевскиса пропустили еще две шайбы, ответив лишь голом Лаури Дарзиньша. Поражение 3:6 поставило крест на надеждах латышей выйти в 1/4 финала чемпионата мира. Впереди у латышей матчи в том числе со сборной России, в котором у Латвии шансов на победу немного.

В другом матче группы В шведы прошли катком 9:1 по австрийцам. Подопечные Рикарда Гренборга за четыре матча забросили в ворота соперников 26 шайб, пропустив лишь две. Главный матч у шведов во вторник, со сборной России.

В группе А финны одолели 3:1 Данию. Датчане усилиями МАдсена повели в счете, но 18-летний Каапо Какко во втором периоде сравнял счет, а затем Финляндия забросила довольно легкие две шайбы и получила законные три очка. Какко, к слову, забросил уже шестую шайбу на этом чемпионате мира, сравнявшись в споре снайперов с россиянином Евгением Дадоновым. Какко нужно забить еще один гол для повторения рекорда по голам для 18-летних игроков на ЧМ.