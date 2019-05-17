Конфликт в Нагорном Карабахе не позволит звезде лондонского "Арсенала" сыграть в финале Лиги Европы

Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с «Габалой».