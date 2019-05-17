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  • Конфликт в Нагорном Карабахе не позволит звезде лондонского "Арсенала" сыграть в финале Лиги Европы

Конфликт в Нагорном Карабахе не позволит звезде лондонского "Арсенала" сыграть в финале Лиги Европы

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Henrikh Mkhitaryan

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может не сыграть в финальном матче Лиги Европы с «Челси» в Баку, передает sports.ru.

По информации The Times, «Арсенал» планирует оставить армянского футболиста в Англии из соображений безопасности. Окончательное решение клуб примет на следующей неделе.

Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с «Габалой».

МИД Азербайджана заявлял, что Мхитарян может принять участие в финальном матче ЛЕ, несмотря на напряженность между странами.

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