Игнорирование влетит в копеечку: в Эстонии 25 000 автовладельцев получат извещения от ФДС

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, вызывает опасения тот факт, что в течение четырех месяцев примерно 25 тысяч автомобилей, мопедов, тракторов, прицепов или других транспортных средств не имели договора страхования.

«Несмотря на то, что дорожное страхование является обязательным, число людей, не заключивших договор дорожного страхования, растет. Автоматическое дорожное страхование на данный момент имеется у 12 020 транспортных средств или прицепов, – сказал Потсепп. – Следует избегать принудительного страхования транспортного средства, ведь оно гораздо дороже обычного страхования, и в случае дорожно-транспортного происшествия его виновнику придется понести собственную ответственность в размере 640 евро».

«Владельцы автомобилей часто уверены, что у них есть договор страхования. Однако при проверке выясняется, что они забыли его продлить. Не забывайте о страховании автомобиля – проверяйте его время от времени», – призвал Потсепп.

Действие дорожного страхования легко можно проверить на сайте ФДС. Здесь же можно посмотреть, когда владельцу автомобиля будет грозить риск принудительного страхования. Данные транспортного средства, зарегистрированного на ваше имя, можно найти на портале eesti.ee. Стоимость дорожного страхования можно сравнить при помощи калькулятора ФДС.

Дорожное страхование – это обязательное страхование ответственности, на основании которого страховое общество возмещает пострадавшему ущерб, причиненный лицом, поведение которого привело к дорожно-транспортному происшествию.

У каждого зарегистрированного в дорожно-транспортном регистре моторного транспортного средства (в т. ч. легкового или грузового автомобиля, автобуса, мопеда, мотоцикла, трактора) должен быть действующий договор дорожного страхования. Также следует заключить договор на прицепы таких транспортных средств. За заключение договора страхования несет ответственность владелец транспортного средства или его ответственный пользователь.

В виде исключения транспортное средство может оставаться без дорожного страхования на протяжении года с момента истечения срока действия последнего договора, если транспортное средство не используется и не хранится так, что оно может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. При нарушении обязанности по заключению договора незастрахованное транспортное средство будет автоматически подвергнуто принудительному страхованию.