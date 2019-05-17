Фантомас разбушевался: австралийский теннисист кидался на корте ракетками и стульями

В первом гейме решающего сета 24-летний австралиец сделал брейк, но следом проиграл свою подачу, и счет стал 1:1. После второго гейма Кириос, известный своей импульсивностью, получил третье предупреждение за неспортивное поведение (швырнул ракетку) и был оштрафован на гейм (Рууд повел 2:1).

В переходе Кириос – 36-я ракетка мира на этой неделе – продолжил ругаться и вступил в перепалку с кем-то из зрителей, в результате чего от злости швырнул на корт стул, собрал вещи и покинул корт, предварительно пожав руки сопернику и судье.

К тому моменту судья на вышке вызвал на корт турнирного супервайзера, и было принято решение о дисквалификации Кириоса (по регламенту принимается после консультации с супервайзером).