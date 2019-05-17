Фантомас разбушевался: австралийский теннисист кидался на корте ракетками и стульями

Австралийский теннисит Ник Кириос в матче турнира в Риме против Каспера Рууда устроил дебош на корте и был дисквалифицирован.
В первом гейме решающего сета 24-летний австралиец сделал брейк, но следом проиграл свою подачу, и счет стал 1:1. После второго гейма Кириос, известный своей импульсивностью, получил третье предупреждение за неспортивное поведение (швырнул ракетку) и был оштрафован на гейм (Рууд повел 2:1).
В переходе Кириос – 36-я ракетка мира на этой неделе – продолжил ругаться и вступил в перепалку с кем-то из зрителей, в результате чего от злости швырнул на корт стул, собрал вещи и покинул корт, предварительно пожав руки сопернику и судье.
unbelievable #Ibi19 pic.twitter.com/8YMtEpK3YA— andre (@andreopines) May 16, 2019
К тому моменту судья на вышке вызвал на корт турнирного супервайзера, и было принято решение о дисквалификации Кириоса (по регламенту принимается после консультации с супервайзером).
Наказание Кириосу последовало жесткое: он оштрафован на 20 000 евро: 5 000 за первое предупреждение и по 7 500 за два последующих. Кроме того, 24-летний австралиец должен вернуть 33 635 евро призовых и оплатить проживание в турнирной гостинице. 45 очков в рейтинг ATP, положенных за второй круг «Мастерса», он тоже не получит. Кроме того, он может быть снят с дальнейших турниров.