Пт, 17.05.2019
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Пьяный турист ослушался капитана, упал за борт и пропал

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Океан. Иллюстративное фото.

ФОТО: Denis Bryukhovetskiy / PantherMedia / Denis Bryukhovetskiy

Нетрезвый турист пропал в океане после того, как ослушался капитана катера и не надел спасательный жилет, пишет Daily Mail.

В понедельник, 13 мая, 42-летний Уэсли Бейт и пятеро его друзей арендовали катер, чтобы покататься вокруг острова Самуи и осмотреть достопримечательности, передает Lenta.ru.

По словам капитана судна, 23-летнего Чактама Джайджонга, путешественники забирались в лодку, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Они не выполняли инструкции и сидели на краю катера без спасательных жилетов, несмотря на плохую погоду.

Как только лодку начало качать на волнах, Бейт потерял равновесие и упал в воду. Тогда Джайджонг развернул лодку и сделал несколько кругов вокруг места, где упал турист, однако найти его не удалось.

После этого его друзей высадили на берегу, а капитан судна направился в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Спустя несколько дней после инцидента сотрудники спасательной службы по-прежнему не могут отыскать мужчину.

Майор полиции Ворасак Акаракул подтвердил изложенную информацию и сообщил, что поиски продолжаются.

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