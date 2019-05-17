"Реал" приобрел сербского суперфорварда

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в «Реале».
По информации sports.ru, клубы завершили сделку по переходу 21-летнего серба, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.
Сам игрок подписал 5-летний контракт на общую сумму в 50 миллионов евро.
По данным Bild, трансфер пока еще не согласован, стороны продолжают переговоры. Речь идет о сумме сделки: «Айнтрахт» хочет выручить на продаже футболиста 60-70 миллионов евро, «Реал» готов заплатить 50 миллионов.
Marca также утверждает, что переговоры продолжаются и находятся в продвинутой стадии. «Реал» не готов платить требуемые «Айнтрахтом» 70 миллионов евро и хочет снизить сумму. Несмотря на это, стороны уверены в успешном завершении переговоров.
Йович перешел в «Айнтрахт» в 2017 году на правах аренды из «Бенфики», в апреле немецкий клуб выкупил трансфер и подписал с футболистом полноценный контракт.
В текущем сезоне бундеслиги он провел 31 матч, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.