"Реал" приобрел сербского суперфорварда

По информации sports.ru, клубы завершили сделку по переходу 21-летнего серба, сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

Сам игрок подписал 5-летний контракт на общую сумму в 50 миллионов евро.

По данным Bild, трансфер пока еще не согласован, стороны продолжают переговоры. Речь идет о сумме сделки: «Айнтрахт» хочет выручить на продаже футболиста 60-70 миллионов евро, «Реал» готов заплатить 50 миллионов.

Marca также утверждает, что переговоры продолжаются и находятся в продвинутой стадии. «Реал» не готов платить требуемые «Айнтрахтом» 70 миллионов евро и хочет снизить сумму. Несмотря на это, стороны уверены в успешном завершении переговоров.

Йович перешел в «Айнтрахт» в 2017 году на правах аренды из «Бенфики», в апреле немецкий клуб выкупил трансфер и подписал с футболистом полноценный контракт.