Фото: неадекватное поведение водителя поразило сотрудников МуПо

ФОТО: МуПо.

Связанные с парковкой нарушения, особенно в спальных районах, составляют большую часть вызовов МуПо. Гении парковки есть разные: например, перекрывают проезд к мусорным контейнерам и квартирное товарищество платит за пустую поездку мусоровоза. Или случается, когда водитель паркует автомобиль прямо под своими окнами на тротуаре, тем самым мешая передвижению пешеходов. Однако за все приходится платить штраф. В итоге выходит затратно и все равно приходится искать новое парковочное место.

По словам Меэли Хунт, на прошлой неделе в МуПо поступил вызов, который заставил удивиться даже много повидавших на своем веку патрульных. Какой-то автовладелец решил припарковать свою машину на предназначенной для детей площадке, где их регулярно обучают правильному поведению на дороге. Самое интересное, что рядом с площадкой стоит многоквартирный дом, около которого были свободные парковочные места.

ФОТО: МуПо.

«Картина была настолько абсурдной, что патрульные даже не стал выписывать водителю штраф, а ограничились письменным извещением, которое положили между дворниками, - сообщает Хунт. - Если изначально посчитали, что речь идет о каком-то шутнике, то через несколько дней автовладелец прислал в МуПо гневное послание, в котором спрашивал, на каком основании ему сделали предупреждение. По его мнению, все юридически правильно».