Фото: неадекватное поведение водителя поразило сотрудников МуПо

В Таллинне водитель решил припарковать свой автомобиль прямо на детской площадке, а после замечания сотрудников МуПо стал доказывать, что юридически он прав, передает пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт.
Связанные с парковкой нарушения, особенно в спальных районах, составляют большую часть вызовов МуПо. Гении парковки есть разные: например, перекрывают проезд к мусорным контейнерам и квартирное товарищество платит за пустую поездку мусоровоза. Или случается, когда водитель паркует автомобиль прямо под своими окнами на тротуаре, тем самым мешая передвижению пешеходов. Однако за все приходится платить штраф. В итоге выходит затратно и все равно приходится искать новое парковочное место.
По словам Меэли Хунт, на прошлой неделе в МуПо поступил вызов, который заставил удивиться даже много повидавших на своем веку патрульных. Какой-то автовладелец решил припарковать свою машину на предназначенной для детей площадке, где их регулярно обучают правильному поведению на дороге. Самое интересное, что рядом с площадкой стоит многоквартирный дом, около которого были свободные парковочные места.
«Картина была настолько абсурдной, что патрульные даже не стал выписывать водителю штраф, а ограничились письменным извещением, которое положили между дворниками, - сообщает Хунт. - Если изначально посчитали, что речь идет о каком-то шутнике, то через несколько дней автовладелец прислал в МуПо гневное послание, в котором спрашивал, на каком основании ему сделали предупреждение. По его мнению, все юридически правильно».
Сотрудникам МуПо ничего другого не оставалось, как терпеливо объяснять, что закон не может предусмотреть абсолютно все ситуации и регулировать их запретами. «Остается только надеется, что человек все же понял неправильность своего поведения и не припаркует в следующий раз свой внедорожник, например, в детской песочнице, поскольку там нет запрещающего знака», - говорится в пресс-сообщении МуПо.