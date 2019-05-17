«В следующий раз припаркуется в песочнице?»: неадекватное поведение водителя поразило сотрудников МуПо

ФОТО: МуПо.

Связанные с парковкой нарушения, особенно в спальных районах, составляют большую часть вызовов МуПо. Гении парковки есть разные: например, перекрывают проезд к мусорным контейнерам и квартирное товарищество платит за пустую поездку мусоровоза. Или случается, когда водитель паркует автомобиль прямо под своими окнами на пешеходную дорогу, тем самым мешая передвижению пешеходов, но за все приходится платить штраф. В итоге выходит затратно и все равно надо искать новое парковочное место.

На прошлой неделе сотрудникам МуПо поступил вызов, который заставил удивиться даже много повидавший патруль. Один гениальный автовладелец решил припарковать свою машину на предназначенной для детей учебной площадке, где ежедневно детей обучают правильному поведению на дороге. Самое интересное, что рядом с площадкой стоит многоквартирный дом, у которого были свободные парковочные места.

ФОТО: МуПо.

Картина была настолько абсурдной, что патруль даже не стал выписывать водителю штраф, а ограничился письменным извещением, которое положили между дворниками. Если изначально посчитали, что речь идет о каком-то шутнике, то через несколько дней в МуПо автовладелец прислал гневное послание, в котором спрашивал, на каком основании ему сделали предупреждение. По его мнению, все юридически правильно.