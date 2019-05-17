Пт, 17.05.2019
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В Эстонии ужесточают борьбу с нелегальными работниками

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На строительную площадку многоквартирного дома на улице Туукри Postimees отправился вместе с полицией в конце мая. Если в прошлом году были задержаны девять незарегистрированных иностранных работников, в мае - всего один. Оказалось, что после этого незарегистрированных работников просто отправляли на стройплощадку вечером, что закончилось огромным штрафом.

ФОТО: Tairo Lutter

МВД Эстонии в сотрудничестве с другими министерствами внедряет план действий по предотвращению нелегальной трудозанятости, пишет Rus.ERR.

"Например, уже повышены размеры денежных штрафов для работодателей, которые используют нелегальную рабочую силу, их могут отстранить от участия в конкурсах на господряд, а злостным нарушителям грозит запрет на ведение экономической деятельности", - говорит советник отдела политики в области гражданства и миграции Министерства внутренних дел Эва Лиллемяэ. 

Эва Лиллемяэ отметила, что в МВД сейчас анализируют и другие меры по борьбе с нелегальной трудовой деятельностью.

В Центральном союзе работодателей выступают за официальное трудоустройство иностранцев, но опасаются излишней регуляции, которая может привести к обратному эффекту. По словам покидающего на следующей неделе пост руководителя организации Тоомаса Тамсара, при сильно затягивании гаек работники будут приезжать в качестве туристов или каким-либо другим путем и трудоустраиваться не имея для этого ни малейших оснований.

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