В Эстонии ужесточают борьбу с нелегальными работниками

"Например, уже повышены размеры денежных штрафов для работодателей, которые используют нелегальную рабочую силу, их могут отстранить от участия в конкурсах на господряд, а злостным нарушителям грозит запрет на ведение экономической деятельности", - говорит советник отдела политики в области гражданства и миграции Министерства внутренних дел Эва Лиллемяэ.

Эва Лиллемяэ отметила, что в МВД сейчас анализируют и другие меры по борьбе с нелегальной трудовой деятельностью.