Фото: в Таллинне продается квартира с отдельным входом

В таллиннском районе Кристийне продается трехкомнатная квартира с отдельным входом. В квартире трехслойные деревянно-алюминиевые стеклопакеты, на полу - натуральные доски и частично ламинат.

ФОТО: KV.EE

Отопление в квартире печное, в одной из спален установлена инфракрасная отопительная панель. Дополнительно в каждой комнате установлены электрические радиаторы.

ФОТО: KV.EE

В уютном дворике приятно проводить время, а также можно устраивать гриль-вечеринки или сушить белье. Есть навес, водопроводный кран и электрическая розетка. Имеется нотариально заверенное соглашение о правилах пользования общим двором.

ФОТО: KV.EE

Дом полностью реновирован в 2010 году. Положена новая крыша, обновлен фасад, электропроводка с подземным кабелем и заземлением, водопроводные и канализационные трубы - всё новое.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из прихожей, ванной и туалета, гостиная с открытой кухней и две спальни. Из одной из спален выход в старую кухню, а оттуда - прямо во двор. В этом помещении можно оборудовать баню, так как в помещении уже есть водопровод, электричество и новый дымоход.

ФОТО: KV.EE

В цене кухонная мебель с техникой, вместительный встроенный шкаф, настенные полки, портьеры и рулонные шторы.