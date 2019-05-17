В Эстонии средняя пенсия выросла на семь процентов

В первом квартале 2019 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 448,2 евро в месяц, что на 7,3% больше, чем годом ранее.
Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования, пишет Rus.ERR.
Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии находились в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально.
По состоянию на 1 января в Эстонии было 346 495 пенсионеров.