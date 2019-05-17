В пруду утонула женщина

В 13.57 сообщили, что в деревне Криймани в пруд упала 89-летняя женщина.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тело утонувшей в середине пруда и доставили его на берег.

Видимо, дама, у которой были проблемы с движением, поскользнулась на берегу пруда и упала в воду.

В последние годы выросла доля пожилых людей среди утонувших в водоемах. Часто причиной становится то, что человек поскользнулся и упал в воду, а также переоценка своих возможностей плавать.