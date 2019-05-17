Пт, 17.05.2019
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В пруду утонула женщина

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Пруд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

В волости Кастре Тартуского уезда в четверг утонула упавшая в пруд пожилая женщина.

В 13.57 сообщили, что в деревне Криймани в пруд упала 89-летняя женщина.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тело утонувшей в середине пруда и доставили его на берег.

Видимо, дама, у которой были проблемы с движением, поскользнулась на берегу пруда и упала в воду.

В последние годы выросла доля пожилых людей среди утонувших в водоемах. Часто причиной становится то, что человек поскользнулся и упал в воду, а также переоценка своих возможностей плавать.

В 2018 в Эстонии утонули 43 человека, в том числе 22 пожилых. Средний возраст пожилых утонувших людей составил 60 лет. Утонувшим женщинам было в среднем 76, мужчинам 56 лет.

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