В США выставили на продажу дом Синди Кроуфорд

Особняк с четырьмя спальнями, расположенный в Малибу, они оценили в 7,49 миллиона долларов. В доме гостиная с камином, просторная терраса, панорамные окна, деревянные полы. Пара приобрела недвижимость в 1998 году за 1,85 миллиона долларов, что в четыре раза меньше сегодняшней цены.

Как отмечает Mansion Global, летом 2018-го Кроуфорд и Гербер продали другой дом в Малибу за 45 миллионов долларов. Кроме того, в мае текущего года они потратили 4,9 миллиона на дом в закрытом поселке Ла Куинта в Калифорнии.