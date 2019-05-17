В США выставили на продажу дом Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд, одна из популярнейших манекенщиц мира, и ее супруг Рэнди Гербер решили избавиться от дома на калифорнийском побережье, принадлежавшего им на протяжении последних 20 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mansion Global.
Особняк с четырьмя спальнями, расположенный в Малибу, они оценили в 7,49 миллиона долларов. В доме гостиная с камином, просторная терраса, панорамные окна, деревянные полы. Пара приобрела недвижимость в 1998 году за 1,85 миллиона долларов, что в четыре раза меньше сегодняшней цены.
Как отмечает Mansion Global, летом 2018-го Кроуфорд и Гербер продали другой дом в Малибу за 45 миллионов долларов. Кроме того, в мае текущего года они потратили 4,9 миллиона на дом в закрытом поселке Ла Куинта в Калифорнии.
Синди Кроуфорд — американская модель, телеведущая и актриса. С конца 1980-х и в течение 1990-х годов была в числе самых популярных и высокооплачиваемых манекенщиц. Она стала первой топ-моделью, позировавшей обнаженной для журнала Playboy. Большой популярностью пользовались видеозаписи с фитнес-уроками от Кроуфорд. Она также вела программу «Дом стиля» на канале MTV. В 1995 году снялась в фильме «Честная игра». Была замужем за актером Ричардом Гиром с 1991-й по 1995-й годы.