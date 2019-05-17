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  • Таланты домой: "Милан" планирует вернуть Маурицио Сарри на родину

Таланты домой: "Милан" планирует вернуть Маурицио Сарри на родину

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Maurizio Sarri.

ФОТО: John Walton / PA Wire/PA Images

Руководство итальянского футбольного клуба "Милан" намерено предложить главному тренеру лондонского "Челси" Маурицио Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Главный исполнительный директор "россонери" Иван Газидис собирается провести переговоры с 60-летним специалистом в Лондоне. Ранее СМИ сообщали, что Сарри может быть уволен даже в том случае, если клуб выиграет Лигу Европы.

Сарри возглавил "Челси" летом прошлого года. Под руководством итальянца столичная команда заняла третье место в чемпионате Англии, дошла до финала Кубка английской лиги. В финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, "Челси" сыграет с лондонским "Арсеналом".

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