Таланты домой: "Милан" планирует вернуть Маурицио Сарри на родину

Руководство итальянского футбольного клуба "Милан" намерено предложить главному тренеру лондонского "Челси" Маурицио Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Главный исполнительный директор "россонери" Иван Газидис собирается провести переговоры с 60-летним специалистом в Лондоне. Ранее СМИ сообщали, что Сарри может быть уволен даже в том случае, если клуб выиграет Лигу Европы.
Сарри возглавил "Челси" летом прошлого года. Под руководством итальянца столичная команда заняла третье место в чемпионате Англии, дошла до финала Кубка английской лиги. В финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, "Челси" сыграет с лондонским "Арсеналом".