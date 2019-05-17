Это шпионы или политические беженцы?
Военная одежда без знаков отличия, тактические ножи для самообороны, пики и перечный газ. Услышав рев мотора, приближающийся со стороны приграничной деревни Сиргова, двое мужчин, проникших из России в Эстонию, пытаются спрятаться в кустарнике. Когда эстонские пограничники их находят, нарушители границы больше напоминают пресловутых крымских «зеленых человечков», чем притесненных беженцев, которыми они сразу представляются, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
23 августа прошлого года в 15.37 мониторинговая система эстонской пограничной службы фиксирует в волости Сетомаа нарушение границы по направлению из России в Эстонию. В этом нет ничего удивительного, поскольку у восточных соседей всего месяц назад закончился Чемпионат мира по футболу, сопровождавшийся десятками искателей удачи, пытавшихся пройти зеленую границу Эстонии и пробраться в Европу.
Но на сей раз нарушителями являются не нелегалы из Азии или Африки. Двое россиян пересекли контрольную линию в том месте, где весной прошлого года было завершено строительство нового двухполосного участка границы, и спрятались в кустах у пограничного столба номер 158. Дальше ситуация развивалась очень быстро.
Рев мотора нарастает и к моменту, когда патрулировавшие на ATV тот же отрезок границы пограничники нашли спрятавшихся в кустах беженцев, они успевают пробыть на территории Эстонии всего семь минут. В знак повиновения нарушители поднимают руки вверх и просят у Эстонии международной защиты. Часы показывают 15.44.
Страх активистов перед российской тюрьмой
История прибывших таким образом в Эстонию Андрея Ковалева (22) и Дениса Макарцева (24) сложнее, чем может показаться на первый взгляд, поскольку Департамент полиции и погранохраны и хочет, и не хочет поверить, что молодые люди действительно сбежали из России, опасаясь репрессий путинского режима. Напротив: их оснащение, происхождение и местами противоречивые показания, а также описание пути вызывают подозрения, что проникшие в Эстонию люди могут иметь совершенно иную миссию.
На допросе Денис Макарцев показал, что сбежал из России от якобы угрожавшего ему заключения в тюрьму. Живущий в Ростове-на-Дону мужчина называет себя активистом, который вместе с соратниками организовал в родном городе акцию протеста в защиту людей, чье имущество пострадало от вспыхнувшего в августе 2017 года крупного пожара (в том пожаре пострадали 120 зданий, большая часть из которых – жилые дома).
По этой причине власти обыскали дом Макарцева, а его самого несколько раз вызывали на допросы, но всегда после этого освобождали. Поскольку будущее казалось мрачным, Макарцев долго искал возможность, чтобы уехать из России, а Эстонию выбрал первым пунктом назначения потому, что там якобы проще получить убежище.
Обстоятельства указывают на военный фон
Вместе с Андреем Ковалевым они, по их словам, долго и основательно готовились к пересечению зеленой границы. Прибыв к границе, они оделись в военную одежду без опознавательных знаков, вооружились четырьмя ножами, двумя пиками, перечным газом и котелком.
И хотя как одежда, так и снаряжение предположительно были куплены в российской розничной торговле, это дало полиции основание считать, что нарушители могут быть связаны с армией, и не только по той причине, что оба прошли воинскую службу. Это и факт, что родная для Макарцева и Ковалева Ростовская область граничит с контролируемыми Россией украинскими Луганской и Донецкой так называемыми народными республиками. На теле Ковалева имеется символичная татуировка, которая в Эстонии связывается с нацизмом и правым радикализмом, хотя сам Ковалев называет ее старославянским символом.
Российские пограничники позволили пройти
Сомнений словам задержанных добавляет тот факт, что до того, как попасть в пограничную зону их, по словам Ковалева, задержали российские пограничники, но отпустили после проверки документов. Макарцев, напротив, утверждал, что никаких встреч с официальными властями России не было. Кто тогда врет?
В случае если их документы проверили, по оценке полиции, это ставит под сомнение их предполагаемый розыск в России – разыскиваемых не отпустили бы. Но удача беженцев могла быть браком работы российских пограничников, поскольку, как Ковалев написал в объяснительной записке, их данные по базам данных не проверяли.
Вопросов еще много. По их словам, нарушители находились в пограничной зоне долгое время, но по какой-то причине медлили с пересечением, хотя пограничные обозначения вожделенного Запада были уже на расстоянии вытянутой руки. Кроме этого, подозрения вызвало то обстоятельство, что, уже перейдя границу, они не искали контактов с эстонскими властями, а напротив, прятались от пограничников в кустах.
Угроза безопасности Эстонии
Чтобы выяснить, не являются ли Макарцев и Ковалев в действительности обманщиками, если не сказать шпионами, спустя день после их задержания Департамент полиции и погранохраны ходатайствует у Тартуского административного суда о разрешении поместить их на два месяца в свой центр временного содержания. Одной из причин является оценка, что, находясь на свободе, они могут представлять угрозу безопасности Эстонии или общественному порядку. Суд такое разрешение дает.
Но Макарцев и Ковалем таким ходом событий недовольны. 14 сентября они подают в Тартуский окружной суд жалобу, которой заявляют о необоснованности своего двухмесячного задержания. В защиту своей позиции они приводят два утверждения: во-первых, их личности установлены, а, во-вторых, они не собираются бежать из Эстонии.
Также они отрицают свою связь с армией, заверяя, что ни их одежда, ни то, что они родом из места, граничащего с очагом конфликта, не дают оснований для таких далеко идущих выводов.
Полиция не верила
Но Департамент полиции и погранохраны в ответе на жалобу остается при своей прежней позиции о том, что реальной целью мужчин не обязательно может являться желание получить в Эстонии международную защиту, а в случае освобождения они могут сбежать.
Решениями от 27 сентября и 9 октября оба нарушителя границы остаются под стражей. «Окружной суд согласился с Департаментом полиции и погранохраны, прежнее поведение лиц не вызывает достаточного доверия, чтобы применить к ним более мягкие методы надзора»,- говорится в обоих постановлениях суда.
Обратно в Россию?
Дальше дела развивались в невыгодном для Макарцева и Ковалева направлении - в отношении них было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения временной контрольной полосы. За это Пенитенциарный кодекс предусматривает наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения на срок до одного года, но не это главное. После признания вины и отбытия наказания их ждала высылка в Россию.
26 ноября Лыунаская окружная прокуратура отправила в выруский Дом правосудия материалы уголовного дела Ковалева и Макарцева. Дело хотели рассмотреть в порядке договорного производства, поскольку факт пересечения границы был доказан, вопрос оставался только в величине наказания. Спасающего от уголовного дела статуса беженца им не светило.
Но суд в Выру договора не утвердил, поскольку 21 февраля этого года в противовес своей собственной прежней позиции, Департамент полиции и погранохраны решил предоставить и Макарцеву, и Ковалеву статус беженца в Эстонии, а также вид на жительство на основании Закона о предоставлении международной защиты.
Обстоятельства засекречены
Прокуратуре в этой ситуации не оставалось ничего другого, как 15 марта отправить в суд ходатайство о возврате материалов уголовного дела, поскольку если людям предоставлена международная защита, то их пересечение границы больше не считается противоправным делом и за это их нельзя наказывать.
Что же заставило полицию изменить свое недоверие к Макарцеву и Ковалеву? Что это за критически важная информация, которая поступила в течение трех месяцев с ноября прошлого года по февраль года нынешнего, которая развеяла прежние сомнения? Это от общественности скрыто, поскольку производства о предоставлении убежища, проходящие через Департамента полиции и погранохраны являются конфиденциальными, и в отношении Макарцева и Ковалева исключения не делают.
Основанием для написания истории стали материалы суда и объяснения Департамента полиции и погранохраны.
Права беженцев в Эстонии
Получившие убежище в Эстонии беженцы являются привязанными к стране. Получившие международную защиту могут путешествовать внутри Европейского союза, как все остальные жители Эстонии, но если они находятся в другой стране более 90 дней в период 180 дней, то речь идет о незаконном пребывании в стране. У соответствующей страны есть право отправить таких людей обратно в Эстонию.
Источник: Полиция безопасности
Причины получения убежища засекречены
Ведущий специалист по производствам бюро гражданства и международной защиты Департамента полиции и погранохраны Кай Хейнлайд:
«Производство по предоставлению убежища конфиденциально и это означает, что департамент не может разглашать данные о конкретном происхождении человека и причины предоставления убежища. Требование о конфиденциальности данных исходит из закона, и предназначено для защиты получателя убежища.
При подаче ходатайства о предоставлении убежища Департамент полиции и погранохраны начинает производство, в ходе которого ходатайствующего опрашивают, а департамент со своей стороны как можно подробнее выясняет как ситуацию в стране происхождения человека, так и то, есть ли какие-то противоречия в его показаниях. Если для предоставления международной защиты есть основание, то человек получает временный вид на жительство в Эстонии, а значит, он получает право свободно путешествовать и работать в Эстонии».
Больше всего убежища просят украинцы
В прошлом году в Эстонии были поданы 107 ходатайств о предоставлении убежища и больше всего – 17 – их подали граждане Украины. Граждан Российской Федерации ходайствующих об убежище было 11.
Предоставлений международной защиты значительно меньше, чем поступающих ходатайств, но нужно отметить, что не все поданные ходатайства получают решение в том же году.
В 2018 году виды на жительства по международной защите предоставили 17 людям, просившим об этом. В рамках миграционного плана вид на жительство и международную защиту получили 18 человек.
Источник: Департамент полиции и погранохраны