Это шпионы или политические беженцы?

26 ноября Лыунаская окружная прокуратура отправила в выруский Дом правосудия материалы уголовного дела Ковалева и Макарцева. Дело хотели рассмотреть в порядке договорного производства, поскольку факт пересечения границы был доказан, вопрос оставался только в величине наказания. Спасающего от уголовного дела статуса беженца им не светило.

Но суд в Выру договора не утвердил, поскольку 21 февраля этого года в противовес своей собственной прежней позиции, Департамент полиции и погранохраны решил предоставить и Макарцеву, и Ковалеву статус беженца в Эстонии, а также вид на жительство на основании Закона о предоставлении международной защиты.

Обстоятельства засекречены

Прокуратуре в этой ситуации не оставалось ничего другого, как 15 марта отправить в суд ходатайство о возврате материалов уголовного дела, поскольку если людям предоставлена международная защита, то их пересечение границы больше не считается противоправным делом и за это их нельзя наказывать.

Что же заставило полицию изменить свое недоверие к Макарцеву и Ковалеву? Что это за критически важная информация, которая поступила в течение трех месяцев с ноября прошлого года по февраль года нынешнего, которая развеяла прежние сомнения? Это от общественности скрыто, поскольку производства о предоставлении убежища, проходящие через Департамента полиции и погранохраны являются конфиденциальными, и в отношении Макарцева и Ковалева исключения не делают.

Права беженцев в Эстонии

Получившие убежище в Эстонии беженцы являются привязанными к стране. Получившие международную защиту могут путешествовать внутри Европейского союза, как все остальные жители Эстонии, но если они находятся в другой стране более 90 дней в период 180 дней, то речь идет о незаконном пребывании в стране. У соответствующей страны есть право отправить таких людей обратно в Эстонию.

Источник: Полиция безопасности

Причины получения убежища засекречены

Ведущий специалист по производствам бюро гражданства и международной защиты Департамента полиции и погранохраны Кай Хейнлайд:

«Производство по предоставлению убежища конфиденциально и это означает, что департамент не может разглашать данные о конкретном происхождении человека и причины предоставления убежища. Требование о конфиденциальности данных исходит из закона, и предназначено для защиты получателя убежища.

При подаче ходатайства о предоставлении убежища Департамент полиции и погранохраны начинает производство, в ходе которого ходатайствующего опрашивают, а департамент со своей стороны как можно подробнее выясняет как ситуацию в стране происхождения человека, так и то, есть ли какие-то противоречия в его показаниях. Если для предоставления международной защиты есть основание, то человек получает временный вид на жительство в Эстонии, а значит, он получает право свободно путешествовать и работать в Эстонии».

Больше всего убежища просят украинцы

В прошлом году в Эстонии были поданы 107 ходатайств о предоставлении убежища и больше всего – 17 – их подали граждане Украины. Граждан Российской Федерации ходайствующих об убежище было 11.

Предоставлений международной защиты значительно меньше, чем поступающих ходатайств, но нужно отметить, что не все поданные ходатайства получают решение в том же году.

В 2018 году виды на жительства по международной защите предоставили 17 людям, просившим об этом. В рамках миграционного плана вид на жительство и международную защиту получили 18 человек.

Источник: Департамент полиции и погранохраны