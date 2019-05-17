Владение личным автомобилем уходит в небытие

«Рынок арендных автомобилей идет в ногу с мейнстримом в области автомобильных продаж, т.е. и в рейтинге популярности арендных машин на высоких местах фигурируют те же машины, что бросаются в глаза на улицах, - говорит Роланд Каск из фирмы A Autorent. – Это и логично, что арендные фирмы делают свой выбор, пытаясь понять и спрогнозировать, чего клиент хочет прежде всего». Курс взят на новые автомобили. «Времена, когда можно было предлагать направо и налево десятилетние машины, прошли, - добавил Каск. – Есть и тенденция, что хотят скорее автомобили с автоматической коробкой. Этому, конечно, способствует обстоятельство, что цена машин с автоматической коробкой не настолько отличается от автомобилей с ручной, т.е. разница лишь в удобстве и привычке».

По словам главы 1autorent Хенри Адера, наибольшим спросом пользуются «народные автомобили» небольшого и среднего класса, например, Toyota Corolla, Škoda Octavia и Kia Ceed. «Если сделать рейтинг самых популярных арендных автомобилей, он был бы очень похож на рейтинг самых продаваемых», - сказал Адер.

То же подтвердил и Каск, добавив, что в категории микроавтобусов прежде всего популярны Renault Trafic и Opel Vivaro, которые очень похожи, только знаки спереди различаются.

Еще одна особенность: на самых дешевых автомобилях, Toyota Yaris, по словам Роланда Каска, безудержно ездят лишь летом, когда спрос очень высок, причем просят самое дешевое предложение. В другое время спрос на самые дешевые машины по сравнению с автомобилями среднего класса значительно ниже.

Интерес к долгосрочной аренде

Типичный период аренды составляет от трех до пяти дней, в конце года и в период летних отпусков он несколько дольше. Именно отсюда начинается и длительность периода аренды, приносящая арендным фирмам доход. «Автомобиль становится прибыльным и получаемый доход покрывает расходы, - поясняет Каск из A Autorent. – Поэтому у многих арендных фирм однодневная аренда дороже, поскольку, если учесть, что каждое транспортное средство приходится мыть и чистить до после аренды, что обычно для клиента уже входит в цену, то по нынешним ценам от этого много не остается».

Проблемная сторона аренды

Неизбежно у любой услуги есть свои проблемы, и автоаренда – не исключение. Некоторые автомобили, например, просто угоняли.

«За десять лет работы у нас было несколько случаев, - сказал глава 1autorent Хенри Адер. – Один автомобиль у нас когда-то был угнан в первый год деятельности, и с течением времени было еще несколько попыток угона, но мы доставали машины из-за границы».

Бывают и случаи, что арендованный автомобиль не возвращают вовремя и пытаются ездить как можно дольше, не заплатив. Бывает и так, что клиент повредил транспортное средство и пытается это скрыть, уклонившись от ответственности. «Недавно был случай, когда клиент пробил картер и пытался сам починить его подручными средствами, но не сумел полностью остановить утечку масла. Он продолжил пользоваться машиной, и мотор сломался из-за того, что масло вытекло, - рассказывает Адер. – Изначальный ущерб в несколько сотен евро превратился в ущерб величиной в несколько тысяч».

По его словам, арендная фирма учится на каждой ситуации. «Опыт дает новые знания, которые помогают распознать возможных проблемных клиентов, и в случае подозрений мы можем отказать в аренде», - отметил он.

Представитель A Autorent Роланд Каск также отметил, что случаются неприятности. «Иногда бывает так, что за день аренды автомобили успевают так измазать от ковриков до обивки потолка, что местами нужна фантазия, чтобы понять, как это могло произойти», - сказал он.

Наиболее типичные случаи, когда клиентам, помимо арендной платы, приходится опустошить кошелек, в основном связаны с тем, что они забывают заправить машину перед тем, как ее вернуть.

Каск рассказал о недавнем случае, когда клиент вернул машину и на замечание, что бак неполон, обвинил его в склочничестве из-за нескольких граммов бензина. «Потом выяснилось, что он заправился, но в последний раз это было в Раквере и после этого он проехал еще примерно 130 км», - уточнил Каск.

В этом случае обычно с депозита снимается сумма, потраченная на заправку, и плата за обслуживание от 10 до 15 евро.

Бывают и случаи, когда клиент возвращает автомобиль и признается, что спешил и не успел заправиться, поскольку должен, например, успеть на паром. Тогда штраф не выписывается и деньги снимаются лишь за недостающее топливо.

Штрафы бывают и тогда, когда клиент опаздывает с возвратом автомобиля, не предупредив об этом. Тогда штраф может достигать стоимости нескольких дней аренды, поскольку автомобили плотно забронированы, следующий клиент ждет, и арендная фирма вынуждена перепланировать очередь, чтобы найти следующий транспорт. Если предупредили не заранее, то это бывает сложно сделать.

Кроме того, арендные фирмы не понимают шуток с курением в автомобиле – за это категорически предусмотрен штраф в пару сотен евро.