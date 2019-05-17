Пт, 17.05.2019
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Двухлетний мальчик четыре дня жил в лесу без еды и воды
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Кеннет Ховард

ФОТО: скриншот

Кеннет Ховард из округа Флойд, штат Кентукки, пока только готовится отмечать свой второй день рождения (сейчас ему один год и десять месяцев), но уже успел стать местным героем после того, как смог в одиночку прожить четыре дня в лесу без еды и воды, сообщает Life со ссылкой на телеканал WKYT.

По словам отца, ребенок исчез из дома в воскресенье, 12 мая. Сперва он подумал, что сына похитили, поскольку не было абсолютно никаких следов, куда бы он мог пойти. После этого отец обратился в местную полицию.

К спасательной операции были привлечены рядовые полицейские, волонтеры, сотрудники подразделения K-9 с собаками-ищейками, даже беспилотники с камерами — безрезультатно.

Лишь на четвертый день поисков спасатели услышали слабый детский крик в яме. Приглядевшись, они обнаружили там пропавшего Кеннета. Сделав подъемник из корзины и нескольких тросов, малыша подняли наверх.

Ко всеобщему удивлению, помимо, очевидно, недетского испуга, ребенок отделался лишь несколькими царапинами и хотел пить и есть. В остальном его состояние оценивается как удивительно хорошее — на радость счастливому отцу.

Как рассказали журналистам члены семьи, вероятнее всего, Кеннет незаметно выскользнул из дома через черный ход, поэтому никто и не увидел этого. Сейчас он находится в травматологическом центре под наблюдением медиков.

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