Двухлетний мальчик четыре дня жил в лесу без еды и воды

По словам отца, ребенок исчез из дома в воскресенье, 12 мая. Сперва он подумал, что сына похитили, поскольку не было абсолютно никаких следов, куда бы он мог пойти. После этого отец обратился в местную полицию.

К спасательной операции были привлечены рядовые полицейские, волонтеры, сотрудники подразделения K-9 с собаками-ищейками, даже беспилотники с камерами — безрезультатно.

Лишь на четвертый день поисков спасатели услышали слабый детский крик в яме. Приглядевшись, они обнаружили там пропавшего Кеннета. Сделав подъемник из корзины и нескольких тросов, малыша подняли наверх.

Ко всеобщему удивлению, помимо, очевидно, недетского испуга, ребенок отделался лишь несколькими царапинами и хотел пить и есть. В остальном его состояние оценивается как удивительно хорошее — на радость счастливому отцу.