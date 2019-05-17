Видео: пилоты с трудом сажают самолет в шторм

Пилотам самолета авиакомпании Easyjet во время приземления в аэропорту Белфаста пришлось справляться с боковым ветром скоростью 56 км/ч, из-за которого самолет потерял стабильность. Видео из кабины демонстрирует, как пилоты сажают воздушную машину в экстремальных условиях.