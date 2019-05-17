Пт, 17.05.2019
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Видео: пилоты с трудом сажают самолет в шторм

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File photo dated 8/3/2017 of an easyJet aeroplane, as the airline has said it believes its parent-friendly initiatives contributed to a jump in travel by families.

ФОТО: SCANPIX

Пилотам самолета авиакомпании Easyjet во время приземления в аэропорту Белфаста пришлось справляться с боковым ветром скоростью 56 км/ч, из-за которого самолет потерял стабильность. Видео из кабины демонстрирует, как пилоты сажают воздушную машину в экстремальных условиях.

На борту самолета, выполнявшего рейс из Ньюкасла, находились 186 пассажиров, для которых полет, к счастью, завершился удачно благодаря профессионализму пилотов. 

Сам инцидент произошел в мае этого года, а видео с записью посадки вошло в заключительный эпизод телевизионного шоу easyJet: Inside the Cockpit британского телеканала ITV.

Allikas: DailyMail

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