"Манчестер Юнайтед" растрерял свою популярность

19-летний игрок сборной Англии сомневается в том, что манкунианцы – подходящий для него вариант после того, как клуб занял в АПЛ шестое место и не пробился в Лигу чемпионов.

По информации The Independent, Санчо был приоритетной летней трансферной целью «МЮ», который готов был заплатить за него до 100 миллионов фунтов.