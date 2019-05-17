Пт, 17.05.2019
Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной? Анна Пыльд

Фото: новый жилой комплекс вблизи парка Кадриорг

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: KV.EE

Всего в нескольких сотнях метров от музея KUMU и парка Кадриорг строятся малоэтажные жилые дома, которые идеально подходят для комфортного проживания, сбалансированного с природой.

В рамках проекта будет реконструировано известное историческое здание из серого плитняка, рядом с которым появится новое - современной архитектуры. Проект получил элегантное название Hõbevalge. Hõbe - cеребро, это старинный благородный дом со своей историей. Valge - белый, это современный, молодой дом без опыта, воспоминаний и истории. Создатели жилого комплекса воплотили в жизнь смелые решения, позволившие соединить два дома и две эпохи.

ФОТО: KV.EE

В продаже квартиры площадью от 67,2 м2 до 137,2 м2. Квартиры в  Hõbemaja – с просторными комнатами, высокими потолками и толстыми стенами из восстановленного плитняка. 

ФОТО: KV.EE

В Valgemaja одно-, двух- или трехкомнатные квартиры с энергосбережением класса B, площадью от 27,7 м2 до 77,2 м2. Все квартиры имеют окна в пол и балконы или террасы.

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ