Фото: новый жилой комплекс вблизи парка Кадриорг

В рамках проекта будет реконструировано известное историческое здание из серого плитняка, рядом с которым появится новое - современной архитектуры. Проект получил элегантное название Hõbevalge. Hõbe - cеребро, это старинный благородный дом со своей историей. Valge - белый, это современный, молодой дом без опыта, воспоминаний и истории. Создатели жилого комплекса воплотили в жизнь смелые решения, позволившие соединить два дома и две эпохи.

ФОТО: KV.EE

В продаже квартиры площадью от 67,2 м2 до 137,2 м2. Квартиры в Hõbemaja – с просторными комнатами, высокими потолками и толстыми стенами из восстановленного плитняка.

ФОТО: KV.EE

В Valgemaja одно-, двух- или трехкомнатные квартиры с энергосбережением класса B, площадью от 27,7 м2 до 77,2 м2. Все квартиры имеют окна в пол и балконы или террасы.