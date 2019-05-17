Пресса Британии: Тереза Мэй уходит, кто станет лидером тори?

Отставка Мэй случится независимо от того, какой результат будет иметь голосование.

Учитывая тот факт, что выбор нового партийного лидера занимает минимум три недели, Мэй должна покинуть свой пост до 30 июня, пишет Daily Telegraph

В глазах Мэй были слезы, сообщает издание, когда парламентарии отвергли ее просьбу дать больше времени, и заявили ей, что их терпение на исходе.

В марте премьер-министр в ходе встречи с консерваторами согласилась покинуть свой пост в случае, если парламент отклонит ее предложения по "брекситу".

Согласно данным близким к тори источников Financial Times, если соглашение по "брекситу" в парламенте будет достигнуто, что зависит от поддержки лейбористов, Мэй попытается провести спорный законопроект через Палату общин.

Спустя пару часов после встречи Мэй с однопартийцами член Палаты общин Борис Джонсон сообщил, что хочет сделать вторую попытку в борьбе за лидерство тори. В прошлый раз, в 2016 году, он в последний момент снял свою кандидатуру, заявив, что не считает, что может быть лидером партии. Тогда фаворитом гонки стала Тереза Мэй.