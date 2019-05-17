Налоговые ошибки правительства, лишившие денег и без того бедных людей

Семейная дотация Kredex

Недавно заявила о себе новая проблема: и получателей дотации Kredex облагают налогами по-разному. Дотация, выплачиваемая частным лицам, например, дотация на дом многодетной семье, подходит под облагаемый налогами доход, а выплачиваемая квартирному товариществу дотация нет. Из-за дотации годовой доход частного лица может увеличиться настолько сильно, что он утратит право на необлагаемый налогами минимум, и при декларировании доходов ему придется доплатить государству солидную сумму. Канцлер юстиции привела и пример: если человек с годовым доходом в 14 000 евро получит дотацию на реконструкцию маленького жилища в 15 000 евро, то его годовым доходом будет считаться 29 000 евро: «Это означает, что он должен заплатить подоходного налога на 4200 евро больше, чем в случае, если бы он не получил дотацию Kredex. Поскольку налоги из зарплаты и дотации уже удержаны, на основании декларации о доходах ему придется доплатить 1200 евро». В то же время, если человек получает дотацию через квартирное товарищество, то ее налогами не облагают.

Пенсия по потере кормильца

Изменение закона поставило в неравные условия и семьи, получающие пенсию по потере кормильца. К канцлеру юстиции обратился родитель, чей ребенок получается пенсию по потере кормильца в размере 144 евро в месяц – 1728 евро в год. Насколько известно, у родителя есть право, начиная со второго ребенка высчитывать дополнительный необлагаемый налогом доход, но после изменения системы налогов в 2018 году эту сумму сократили на размер пенсии по потери кормильца. Поэтому родитель теперь может вычесть из своего необлагаемого налогами дохода лишь 120 евро в год.

«До 2018 года получение пенсии по потере кормильца не влияло на право вычета дополнительного необлагаемого налогами дохода. И все потому, что в 2018 году Рийгикогу из-за введения ступенчатого необлагаемого налогами дохода упразднило дополнительный необлагаемый налогами доход от пенсий, в том числе, пенсии по потере кормильца. Это в свою очередь уменьшило предусмотренные для родителей налоговые льготы», - объяснила канцлер юстиции.

По словам Мадизе, неравной ситуация является потому, то если оба родителя живут и растят ребенка вместе, зарабатываемые родителями и предназначенные на содержание ребенка деньги ни в каком случае не уменьшают размер дополнительного необлагаемого налогами дохода. Более того, если родители в разводе и один из них платит алименты на содержание ребенка, это не ограничивает право вычета дополнительного необлагаемого налогами дохода за ребенка, поскольку алименты не являются облагаемым налогами доходом ребенка. «Нет оснований считать, что семьи, в которых живы оба родителя, нуждаются в большей поддержке со стороны государства в виде налоговых льгот, чем семьи с детьми, потерявшие родителя. Также нельзя оправдать неравное отношение к детям и семьям аргументом, что налогово-пенсионная система просто так создана».