Налоговые ошибки правительства, лишившие средств и без того бедных людей

После спешного принятия изменений в системе подоходного налога и вступления их силу в начале прошлого года выявился ряд узких мест, которые оказывают негативное влияние на слабо защищенных жителей Эстонии, пишет Postimees.
Работающие пенсионеры
От первой проблемы канцлер юстиции Юлле Мадизе, к которой начали обращаться люди, попавшие в налоговые жернова, успела уберечь. Вопрос стоял о работающих пенсионерах, пенсия и зарплата которых остаются ниже ставки не облагаемого налогами дохода. Тогда для вычета не облагаемого налогами дохода можно было подать заявление или в Департамент социального страхования, или работодателю, но не обоим сразу.
Например, из 300-евровой пенсии и 300-евровой зарплаты пенсионер мог вычесть не облагаемый налогом минимум только из одного из доходов, а со второго был вынужден платить налоги в полном объеме и ждать возврата переплаченного. Мадизе обратилась в парламентскую комиссию по финансам и социальным делам, в результате чего возникла возможность разделения не облагаемой налогом суммы, то есть заявление стало можно подавать и на пенсию, и на зарплату.
Меньшая трудоспособность
На ситуацию неравноправия в отношении получателей пособия по трудоспособности и пенсии по нетрудоспособности внимание обратила тоже Мадизе. А именно, последние должны платить значительно больший подоходный налог, поскольку пособие налогами не облагается, а пенсия облагается. «Пожалуйста, объясните, согласуется ли с желанием законотворцев разное налогообложение пенсионеров по нетрудоспособности и людей, получающих пособие по трудоспособности», - задала вопрос Мадизе председателю комиссии по финансам и социальных делам Михаилу Стальнухину. Она добавила, что если этот вопрос оставили без внимания при реформировании не облагаемого налогами дохода, то нужно как можно быстрее закон дополнить.
Изменение закона вызвало неразбериху
Главный специалист по связям с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре:
«Нужно признать, что изменение закона, которое было предназначено для смягчения и позволяло пенсионерам подавать заявления об учете не облагаемого налогами дохода в две организации, вызвало неразбериху и как результат – обязанность доплачивать в этом году подоходный налог. Явно причина заключается в том, что некоторые люди не поняли, на что имеют право (итого 500 евро в месяц). В то же время, кто-то дополнительную возможность мог использовать в больших объемах. Мы, конечно, в курсе обращения канцлера юстиции. Вопрос пенсии по потере кормильца социальная комиссия Рийгикогу обсуждала, а вопрос пенсии по потере кормильца и обложения налогами дотации Kredex будет обсуждать и финансовая комиссия парламента. Ни одной поправки по данным темам пока не инициировано».
Но финансовая комиссия ответила, что разное налогообложение преследует цели реформы трудоспособности, и может мотивировать пенсионера по нетрудоспособности быстрее перейти на новую систему пособия. Кроме того, комиссия пришла к выводу, что в случае освобождения пенсии по нетрудоспособности от налогов, неравно начали бы обращаться с другими пенсионерами. В то же время социальная комиссия отметила, что во время принятия Закона о пособии по трудоспособности, не было планов вводить неравноправное обращение. В своем ответе социальная комиссия пришла к выводу, что пособие по трудоспособности должно оставаться освобожденным от налогов, но не дала оценки обложению налогами пенсии по трудоспособности.
Семейная дотация Kredex
Недавно заявила о себе новая проблема: и получающих дотацию Kredex облагают налогами по-разному. Дотация, выплачиваемая частным лицам (например, дотация на дом многодетной семье) подпадает под облагаемый налогами доход, а выплачиваемая квартирному товариществу дотация - нет. Из-за дотации годовой доход частного лица может увеличиться настолько сильно, что он утратит право на не облагаемый налогами минимум, и при декларировании доходов ему придется доплатить государству солидную сумму.
Канцлер юстиции привела пример: если человек с годовым доходом в 14 000 евро получит дотацию на реконструкцию маленького жилища в 15 000 евро, то его годовым доходом будет считаться 29 000 евро: «Это означает, что он должен заплатить подоходный налог на 4200 евро больше, чем в случае, если бы он не получил дотацию Kredex. Поскольку налоги из зарплаты и дотации уже удержаны, на основании декларации о доходах ему придется доплатить 1200 евро». В то же время, если человек получает дотацию через квартирное товарищество, то ее налогами не облагают.
Пенсия по потере кормильца
Изменение закона поставило в неравные условия и семьи, получающие пенсию по потере кормильца. К канцлеру юстиции обратился родитель, чей ребенок получает пенсию по потере кормильца в размере 144 евро в месяц – 1728 евро в год. Насколько известно, у родителя есть право начиная со второго ребенка вычитать дополнительный не облагаемый налогом доход, но после изменения системы налогов в 2018 году эту сумму сократили на сумму пенсии по потери кормильца. Поэтому родитель теперь может вычесть из своего не облагаемого налогом дохода лишь 120 евро в год.
«До 2018 года получение пенсии по потере кормильца не влияло на право вычета дополнительного не облагаемого налогом дохода. И все потому, что в 2018 году Рийгикогу из-за введения ступенчатого не облагаемого налогом дохода упразднило дополнительный не облагаемый налогом доход от пенсий, в том числе, пенсии по потере кормильца. Это в свою очередь уменьшило предусмотренные для родителей налоговые льготы», - объяснила канцлер юстиции.
По словам Мадизе, неравной ситуация является потому, что если оба родителя живут и растят ребенка вместе, зарабатываемые родителями и предназначенные на содержание ребенка деньги ни в каком случае не уменьшают размер дополнительного не облагаемого налогами дохода. Более того, если родители в разводе и один из них платит алименты на содержание ребенка, это не ограничивает право вычета дополнительного не облагаемого налогами дохода на ребенка, поскольку алименты не являются облагаемым налогом доходом ребенка. «Нет оснований считать, что семьи, в которых живы оба родителя, нуждаются в большей поддержке со стороны государства в виде налоговых льгот, чем семьи с детьми, потерявшими родителя. Также нельзя оправдать неравное отношение к детям и семьям аргументом, что налогово-пенсионная система просто так создана».
Руководитель по связям с общественностью Канцелярии канцлера юстиции Янек Лутс сказал, что социальная комиссия Рийгикогу обсудила докладную по вопросу права вычета дополнительного не облагаемого налогом дохода и пенсии по потере кормильца и поддержала изменение Закона о подоходном доходе таким образом, чтобы выплата пенсии по потере кормильца не влияла на вычет дополнительного не облагаемого налогом дохода.
Он добавил, что Министерство финансов пообещало внести это изменение в находящейся в разработке правительства законопроект. «Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что сотрудничество с парламентом было конструктивным и там очень быстро реагировали на докладные. По вопросу подоходного налога и не облагаемого налогом дохода от людей - например, от работающих пенсионеров - поступило много писем, но противоречий Конституции мы, исходя из этих случаев, пока не выявили», - добавил он.