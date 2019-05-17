Исследование: жители каких стран напиваются чаще всего?

Исследование Global Drug Survey 2019 о потреблении алкоголя и наркотиков в мире признало самой часто пьющей страной Великобританию. На втором месте стоят США, на третьем - Канада. Реже всего напиваются жители Чили, Колумбии и Германии, пишет Postimees.

В рамках исследования был проведен анонимный опрос 123 814 человек из 30 стран мира.

Житель Великобритании в среднем напивается 51 раз в год, среднестатистический американец — 50 раз, канадец — 47 раз. Австралийцы напиваются 47 раз в году, датчане - 42, жители Индии и Ирландии - 41, Мексики - 38, Чехии - 37, Бельгии и Финляндии - 35 раз. Реже всего, по собственному признанию респондентов, чрезмерно употребляли алкоголь за последние 12 месяцев опрошенные жители Чили (16 раз в год), а также Колумбии и Германии (по 22 раза).