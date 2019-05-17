Перенесший инфаркт Икер Касильяс уходит из большого футбола

37-летний испанец, как ожидается, в ближайшее время объявит о завершении карьеры. При этом он не покинет «Порту», а останется в системе клуба.

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.

Как сообщает источник, испанец попросил время на размышление.

"У Икера еще год контракта, но мы хотим, чтобы он оставался здесь гораздо дольше. Касильяс – один из нас, для него всегда будут открыты двери "Порту", – сказал да Коста.