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Перенесший инфаркт Икер Касильяс уходит из большого футбола

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Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - FC Porto v Liverpool - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - April 17, 2019 FC Porto's Iker Casillas during the warm up before the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers

ФОТО: ANDREW BOYERS / Action Images via Reuters

Голкипер «Порту» Икер Касильяс, переживший инфакрт миокарда,закончил профессиональную карьеру, сообщает "Спорт-Экспресс".

37-летний испанец, как ожидается, в ближайшее время объявит о завершении карьеры. При этом он не покинет «Порту», а останется в системе клуба.

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.

Как сообщает источник, испанец попросил время на размышление.

"У Икера еще год контракта, но мы хотим, чтобы он оставался здесь гораздо дольше. Касильяс – один из нас, для него всегда будут открыты двери "Порту", – сказал да Коста.

По сообщениям СМИ главным кандидатом на замену Касильясу является вратарь "Реала" Кейлор Навас, который покинет мадридский клуб этим летом.

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