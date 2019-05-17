Яаку Мадисону пришлось извиняться перед Марин Ле Пен

«Молодой человек, возможно, не осознал, куда эта фотография может попасть и какие проблемы может создать для других людей. Для тебя выборы прошли, твои голоса собраны, ты член Рийгикогу – теперь занимайся четыре года работой и доказывай избирателям, что заслуживаешь этого мандата», - сказал Мадисон.

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Посетившая Таллинн глава французской правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен попала у себя на родине под огонь прессы, поскольку в ходе визита позволила себя запечатлеть вместе с членом EKRE Руубеном Каалепом на фотографии, где оба политика показывают знак, символизирующий власть белых.

На данный момент фотография по требованию Ле Пен удалена из социальных сетей, поскольку, по ее собственному утверждению, французский политик не имела представления о том, что этот знак означает.

"Я сделала по его просьбе селфи с жестом, значение которого мне известно как "окей". Мне пояснили, что у этого знака может быть и другое значение. Как только я об этом узнала, то потребовала, чтобы фото удалили", - сказала Ле Пен агентству AFP.

Ле Пен заявила, что никогда ранее не слышала, чтобы у безобидного, по ее мнению, жеста были другие значения.

На удалённой к настоящему времени со страницы Руубена Каалепа в Фейсбуке фотографии он вместе с Ле Пен держит большой и указательный пальцы соединенными по кругу, остальные три пальца подняты вверх. У ныряльщиков этот знак означает "все в порядке", но его начали использовать и американские радикалы, считающие белую расу превосходящей все остальные.