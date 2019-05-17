Галерея: московские джунгли площадью сорок пять квадратных метров

Клиент профинансировал проект таким образом, чтобы в итоге он мог зайти в полностью готовое жилище, где висят полотенца и стоят тапочки. Главным требованием заказчика было создание яркого и запоминающего интерьера, в котором будет приятно жить, мечтать и творить.

Небольшая квартира площадью 45 м2 отличалась наличием трех окон в ряд, что позволило создать открытое пространство из гостиной, кухни, столовой и спальни, полностью изменив планировку. Квартира отлично подходит для проживания двух человек: здесь имеется все необходимое - светлая прихожая, уютная спальня, гардероб и санузел с большим душем.

Старый паркет и кирпичные стены дизайнеры сохранили, покрасив их белой краской, а все остальное было выполнено с нуля. Внимание привлекают темные потолки и фотообои, большие двери с деревянной мозаикой от столярного цеха в Саранске, изголовье кровати из купленного на лесопилке спила, привезенная с Бали шикарная люстра из ракушек высотой 120 сантиметров, созданная самостоятельно лампа из антикварной бутыли для вина, а также зеркало с антикварного рынка. Все ткани для декора и его недостающие элементы были привезены из путешествия по Азии.