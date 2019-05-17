Соседи взвыли: в роскошную таллиннскую квартиру вместо строителей вселились порнозвезды

Веб-порно снимали в двухэтажной люксовой квартире. Из уже устаревшего объявления можно узнать, что квартиру сдавали за 1499 евро в месяц. Управляющая домом Ольга сказала Elu24, что квартиросъемщики въехали несколько месяцев назад и проблемы возникли с самого начала, но никто не знал, что в квартире снимается порнография.

По словам управляющей домом, договор о съеме с собственником квартиры заключило третье лицо, по утверждениям которого, в квартиру должны были въехать строители. Это сразу вызвало подозрение у управляющей домом, поскольку речь идет об очень дорогой люксовой квартире, а такое жилье, как правило, строители себе позволить не могут.

Хотя соседи жаловались, что новые квартиросъемщики курят и нарушаются внутренний распорядок, никто не подозревал, что в шикарной квартире снимают порно.

Управляющая домом сама видела, как проживающие в квартире молодые люди, которые как утверждается родом с Украины или из России, разгуливали в костюмах животных. Также в квартиру часто приходили гости. Несмотря на подозрительную деятельность, счета оплачивались вовремя и оснований выгнать молодых людей на улицу не было.

Порно делали для сайта SpyGasm, который предлагает возможность в реальном времени следить за сексуальной жизнью проживающих в квартирах пар, среди них были и молодые люди из квартиры в доме Fahle. В Эстонии сайт заблокировали.