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Работа за пределами обычных офисов набирает популярность. Согласно различным исследованиям, не менее четверти работников в Эстонии когда-нибудь работали удалённо. По данным международного технологического предприятия iPass, в мире к 2020 году порядка 1,75 миллиарда человек будет работать удалённо, сообщает техноблог Digitark.

Однако быстрый рост числа работающих вне офиса открывает новые возможности и для киберпреступности, оборот которой, по некоторым оценкам, к 2021 году вырастет до 6 триллионов долларов, то есть, в три раза по сравнению с нынешним. Одним из основных факторов риска в связи с удалённой работой руководитель ИТ-услуг Telia Таави Тальве называет использование публичных сетей WiFi ничего не подозревающими работниками.

Согласно составленному в 2018 году докладу iPass о мобильной безопасности, 57% ИТ-менеджеров уверены, что работники их фирм, трудившиеся вне офиса, в течение года оказывались пострадавшими в каком-нибудь киберинциденте. Львиная доля этих происшествий случается именно в общественных сетях WiFi: в кафе, аэропортах и отелях.