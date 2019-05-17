«Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Головина

Как сообщает «Чемпионат» , за 22-летним футболистом следят миланский «Интер» и два лондонских клуба – «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». «Шпоры» видят в нём потенциальную замену Кристиану Эриксену, «канониры» – Месуту Озилу. При этом все три европейских гранда рассматривают хавбека как один из возможных вариантов.

«Монако» в свою очередь не горит желанием расставаться с Головиным и не намерен соглашаться на продажу за меньшую сумму, чем ту, которую клуб год назад заплатил ЦСКА – € 30 млн.