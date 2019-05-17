Спецназ и дроны: находка в эстонском лесу привела к масштабной операции

В четверг вечером пограничники вместе со служебной собакой патрулировали приграничную зону в деревне Мийксе, когда пес по кличке Пойсу взял след, ведущий из России в Эстонию. Ищейка повела по нему пограничников. Прочесывая территорию, они обнаружили в лесу девять спрятанных ящиков. Внутри были сигареты с белорусской налоговой маркировкой.

Пограничники закрыли зону, помимо поисков на местности, на приграничных участках дорог стали проверять все автомобили и находящихся в них людей. К операции привлекли пограничный спецназ и дроны.

Вскоре неподалеку от места, где были спрятаны сигареты, пограничники задержали троих мужчин по подозрению в перевозе контрабанды.

Служба пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры начала уголовное производство.

По словам руководителя пограничного бюро Лыунаской префектуры Тамара Тамма, по сравнению с предыдущими годами, перевоз контрабанды через границу уменьшился, и это, прежде всего, результат последовательной работы пограничной охраны и криминальной полиции.

«Проведенное ранее задержание нескольких преступных группировок притормозило перевоз контрабанды - в Эстонии строгие наказания вплоть до длительного лишения свободы», - сказал Тамм.

Кроме того, системная работа пограничников, патрулей полиции и других партнеров привела к тому, что сильно возрос риск попасться на контрабанде на границе.