Картина дня: надвигающаяся жара, рост цен и извещения водителям от ФДС

Пугающие цифры: цены на топливо взлетят до небес?

По словам директора Alexela Алана Вахта, за неделю стоимость топлива на мировом рынке выросла на 6 центов за литр. Читать далее...

В Эстонии стремительно растут цены

В апреле 2019 годовая инфляция в Эстонии была выше, чем в среднем в ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat. Читать далее...

В Таллинне застрелили чаек, высиживавших птенцов. Птицы истекали кровью на земле

Работник таллиннского холодильного предприятия Premia Андрус Яйр поделился сегодня в группе Эстонского орнитологического общества фотографиями жуткой картины, свидетелем которой он стал. Нескольких чаек, годами выращивавших своих птенцов поблизости от предприятия, ожидал кровавый конец: кто-то обстрелял их с соседнего участка. Читать далее...

Аномальная жара: в Эстонии обещают до 27 градусов

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха днем будет превышать 20 градусов тепла. Читать далее...

На российских пунктах пропуска придумали, как уменьшить пробки на границе с Эстонией

Регулярных автобусных перевозчиков в России обязали информировать пограничников об изменениях в графике движения и дополнительных рейсах, чтобы не создавать очереди из автобусов на границе с Эстонией и Финляндией. Читать далее...

Это шпионы или политические беженцы?

Военная одежда без знаков отличия, тактические ножи для самообороны, рыбацкие шилья, перечный газ. Услышав рев мотора, приближающийся со стороны приграничной деревни Сиргова, двое мужчин, проникших из России в Эстонию, пытаются спрятаться в кустах. Читать далее...

Талантливо: в Таллинне водитель Bolt устроил ДТП на пустом месте

Читатель Rus.Postimees Роман прислал в редакцию видео инцидента, произошедшего сегодня вечером в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Тонди. Смотрите видео!

Игнорирование влетит в копеечку: в Эстонии 25 000 автовладельцев получат извещения от ФДС

Если владелец не выполнит обязанность по оформлению дорожного страхования транспортного средства, оно будет подвергнуто принудительному страхованию. За четыре месяца текущего года Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) разослал 24 700 напоминаний об автоматическом применении принудительного дорожного страхования. Читать далее...

Налоговые ошибки правительства, лишившие средств и без того бедных людей

После спешного принятия изменений в системе подоходного налога и вступления их силу в начале прошлого года выявился ряд узких мест, которые оказывают негативное влияние на слабо защищенных жителей Эстонии. Читать далее...

Соседи взвыли: в роскошную таллиннскую квартиру вместо строителей вселились порнозвезды

Вблизи центра города в люксовой квартире дома Fahle снималось веб-порно. Управляющей домом Ольге теперь придется постараться, чтобы восстановить репутацию шикарного здания. Читать далее...

Спецназ и дроны: находка в эстонском лесу привела к масштабной операции

В четверг вечером пограничники вместе со служебной собакой патрулировали приграничную зону в деревне Мийксе, когда пес по кличке Пойсу взял след, ведущий из России в Эстонию. Ищейка повела по нему пограничников. Читать далее...

Фото: неадекватное поведение водителя поразило сотрудников МуПо

В Таллинне водитель решил припарковать свой автомобиль прямо на детской площадке, а после замечания сотрудников МуПо стал доказывать, что юридически он прав, передает пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт. Читать далее...

На Украине рухнуло правительство

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании в пятницу объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции. Читать далее...

Владение личным автомобилем уходит в небытие

Преобладающая точка зрения предприятий по аренде автомобилей состоит в том, что необходимости в личном автомобиле становится все меньше. С помощью общественного транспорта, аренды автомобилей и такси можно сформировать более гибкий пакет. Читать далее...

Эстонский консул прибыл в Калининград помогать задержанным морякам

Консул Эстонии в пятницу прибыл в Калининград для оказания помощи команде судна Roxen, которое было задержано 10 мая за лов рыбы в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Читать далее...

В Эстонию прибыла семья беженцев из семи человек

На этой неделе в Эстонию из Турции прибыла семья принятых по квоте беженцев из семи человек, соответствующее решение было принято в начале года. Читать далее...

В Эстонии ужесточают борьбу с нелегальными работниками